CAOA CHERY Anuncia Nova Estrutura Organizacional em Jacareí

Após quatro anos de atuação e de sucesso no Brasil, a CAOA CHERY anuncia mudanças na sua estrutura organizacional. A partir de janeiro de 2022, a joint venture passa a ter um novo corpo diretivo na fábrica de Jacareí (SP), conforme previsto no contrato de parceria firmado entre a CAOA e a CHERY, em novembro de 2017.

As mudanças são relacionadas, exclusivamente, à unidade fabril e as decisões sobre a marca CAOA CHERY, incluindo Rede de Concessionárias, estratégia de lançamentos, entre outros, segue sob a gestão da CAOA.

Com isso, Ethan Zhang, assume o cargo de CEO da planta de Jacareí no lugar de Marcio Alfonso, que passa a Vice-Presidente da CAOA Montadora, e segue acompanhando as atividades e decisões da CAOA CHERY, reportando-se para o Presidente da CAOA, Mauro Correia.

Graduado pela Universidade Anhui, Ethan Zhang possui formação em Administração de Empresas pela Universidade Shanghai Jiao Tong e 20 anos de experiência no ramo automotivo. Na Chery China desde 2002, o executivo chegou ao Brasil em outubro de 2017 e passou pelos cargos de Gerente Executivo de Compras e Recursos Humanos, onde acumulou rica experiência e conhecimento sobre o mercado brasileiro.

Jacareí

Já o cargo de CFO da planta de Jacareí, antes ocupado pelo executivo chinês Shawn Xu, foi assumido por Durval Pinheiro Junior. Com mais de 30 anos de experiência em operações industriais, o executivo ocupava a posição de Gerente Executivo de Manufatura das plantas de Jacareí e Anápolis da CAOA CHERY desde 2018. Engenheiro Mecatrônico e Mestre em Tecnologia Industrial, possui MBA em Administração de Empresas e Negócios Digitais pela Universidade de São Paulo e tem passagens por empresas como GE e Ford.

CAOA CHERY

A CAOA CHERY nasceu em novembro de 2017 como fruto de uma parceria entre a CAOA e a CHERY, que deu início a uma nova montadora 100% nacional. A união fez surgir um gigante brasileiro que, em apenas três anos de história, se tornou uma das montadoras que mais cresce no País. Com produtos de alto valor agregado, desenvolvidos com base nos pilares da Qualidade, Tecnologia e Design, a CAOA CHERY também se destaca pelos serviços de Vendas e Pós-Vendas, sendo referência no mercado nacional. Hoje, a marca produz no Brasil os SUV’s Tiggo 5x, Tiggo 7 PRO e Tiggo 8 na planta de Anápolis, e os modelos Tiggo 2, Tiggo 3x, Arrizo 5 e Arrizo 6 na fábrica de Jacareí. Além de comercializar o Arrizo 5e, modelo elétrico, importado da China.