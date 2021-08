Alunos ajudam a produzir vídeos para Recupera Alfabetização

“Foi muito legal gravar os vídeos, achei fácil e gostei de participar. Tem jogos dos Contos de Fadas e isso vai ser importante para aprender”. A frase da aluna Rebeca Santos Menezes, 7 anos, da Emef Profª Vera Lúcia Carnevalli, em Santana, região norte de São José dos Campos, demonstra como ela aprovou o momento diferente que teve junto de três amigos da sala do 1º ano.

O grupo participou, na última sexta-feira (20), das gravações dos vídeos dos novos jogos do kit do Programa Recupera voltados à Alfabetização e que serão disponibilizados aos estudantes a partir de setembro.

Durante as gravações, as crianças aprenderam brincando no estúdio do CITE (Centro de Inovação e Tecnologias Educacionais) e compartilharam suas impressões sobre as ferramentas lúdicas de aprendizagem.

Cada jogo tem um QR Code com link dos vídeos com suas respectivas regras, explicando como jogá-los.

Aprender brincando

“Os jogos são legais, gostei do jogo da memória, dá para a gente brincar e aprender. Gosto de jogar, fazer tarefas e ir para escola”, disse Rafael Gomes de Freitas, 7 anos.

O material aborda questões de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, com atividades para serem feitas em casa. Cerca de 8.500 estudantes, com idades entre 6 e 7 anos, são beneficiados com os jogos que, a cada semestre, são enviados.

Com o Programa Recupera Alfabetização, além de plantões aos sábados e os jogos de Alfabetização, são intensificadas ações pedagógicas para minimizar os impactos da pandemia na aprendizagem dos estudantes.

Para a orientadora de ensino dos anos iniciais, Daniele Cristina Morais Teixeira, “a construção dos jogos foi pensada com foco na aprendizagem das crianças para que elas possam aprender mais e recuperar de maneira lúdica e significativa suas aprendizagens.”

“Os jogos contemplam as habilidades do Novo Currículo da rede municipal e podem ajudar, de forma prazerosa. Com eles, é possível aprender sobre os personagens dos contos literários, trabalhando leitura, escrita, oralidade, o cálculo mental e o reconhecimento dos números, além de proporcionar um momento das crianças com as famílias, pois os jogos serão levados para casa”, completou Daniela.

Recupera

O Recupera faz parte do Plano de Gestão 2021/2024 e conta com 94 novos professores, que foram contratados para o reforço nas escolas das turmas de 1º ao 9º ano.

Desde junho último, os estudantes que estão no período de Alfabetização, das turmas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental das 47 escolas municipais, recebem esses jogos didáticos do Recupera Alfabetização.

Novos jogos educativos serão distribuídos para os alunos a partir de setembro; material possui QR Code para vídeos complementares – Foto: Claudio Vieira/PMSJC