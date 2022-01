João do Pulo ganha monumento em Pindamonhangaba

Prefeitura de Pindamonhangaba (SP) apresentou no sábado (15/1) a nova estátua de João Carlos de Oliveira, ganhador de duas medalhas olímpicas, tricampeão da Copa do Mundo de Atletismo e recordista mundial do salto triplo por quase 10 anos

Prefeitura de Pindamonhangaba

A história de João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, está eternizada em Pindamonhangaba, São Paulo, sua cidade natal. A Prefeitura de Pindamonhangaba inaugurou na noite de sábado (15/1) o novo monumento em homenagem ao campeão João do Pulo, ganhador de duas medalhas olímpicas e que por quase 10 anos foi recordista mundial do salto triplo, com a marca de 17,89 m, obtida nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México-1975. João também ganhou três títulos da Copa do Mundo de Atletismo e foi tetracampeão pan-americano.

Rotatória em que a estátua está instalada -Foto:Divulgação

Pindamonhangaba

Nascido em Pindamonhangaba a 28 de maio de 1954 – foi enterrado no Cemitério Municipal da cidade 45 anos depois -, João do Pulo ganhou uma estátua, produzida pelo artista espanhol Hugo Lukas, e instalada na rotatória que leva o nome do atleta, na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.

O evento reuniu autoridades municipais, como o prefeito Isael Domingues e o vice-prefeito Ricardo Piorino e familiares do homenageado, como a filha Thais Oliveira, seu sobrinho Luís Claudio Oliveira e a viúva Maria Aparecida, a Lili, mãe de Emmanuel Oliveira, outro filho do ídolo, que mora nos Estados Unidos. Esteve presente também e ganhou reverências o treinador Pedro Henrique Camargo de Toledo, o Pedrão, responsável pela carreira vitoriosa de João do Pulo.

A estátua inaugurada tem 8 metros de altura, foi construída em fibra de vidro e estrutura metálica e recebeu acabamento especial. A rotatória João do Pulo foi implantada em 2002 e o novo monumento atende a pedido da população e dos familiares do atleta, que estiveram na cidade e ressaltaram a importância de um símbolo que representasse melhor a grandeza e o nome do atleta.

A antiga homenagem, instalada na rotatória em 2002 e produzida pelo artista Sidney Lizardo, conhecido como Lizar, foi direcionada para o Centro Esportivo João do Pulo.

“Sempre conversamos com os familiares, amantes do atletismo e amigos do João do Pulo e agora estamos cumprindo nossa palavra de fazer um novo monumento, uma verdadeira homenagem ao nosso saudoso atleta. O monumento anterior, que também é uma obra de arte e que merece nosso respeito, foi direcionado para o Centro Esportivo João do Pulo“, explicou o prefeito Isael Domingues.

“Essa homenagem é mais do que justa. Ela liga o atletismo a nossa cidade. Conversamos com o presidente a CBAt, Wlamir Motta Campos, há alguns dias, e vamos investir numa pista sintética para formar novo campeões, além dos que já temos”, finalizou.

“Sempre conversamos com os familiares, amantes do atletismo e amigos do João do Pulo e agora estamos cumprindo nossa palavra de implantar um novo monumento, uma verdadeira homenagem ao nosso saudoso atleta. O monumento anterior, que também é uma obra de arte e que merece nosso respeito foi direcionado para o Centro Esportivo João do Pulo”, explicou o prefeito.

Prefeito Isael Domingues-Foto:Divulgação

João do Pulo

João Carlos de Oliveira sobreviveu a um grave acidente de carro na rodovia Anhanguera, em 1981, mas precisou ter a perna direita amputada. Retomou a vida com uma prótese, foi eleito duas vezes deputado estadual por São Paulo (1986 e 1990). Morreu em 1999, aos 45 anos. João do Pulo faz parte do Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB), iniciativa para eternizar os grandes nomes do esporte nacional.

A NewOn é patrocinadora do atletismo brasileiro para a saúde integral dos atletas e apoio às competições.

As Loterias Caixa são a patrocinadora máster do atletismo brasileiro.