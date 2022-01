Overshirt para homens: atemporal ou tendência?

Nos últimos anos, houve um aumento na popularidade do overshirt. Ele é apontado como sendo uma das maiores tendências da moda masculina. Os homens são amantes do estilo clássico, é claro, mas mesmo um terno clássico é uma evolução de algo do início da história. Então, hoje, vamos dar uma olhada no overshirt e analisar se ele é um tesouro atemporal ou uma tendência passageira.

O que é um Overshirt?

Fonte: Scoth-Soda

A essa altura, você já deve ter percebido que um overshirt é um pouco diferente de uma camisa social comum. De fato, seu outro nome, “shacket”, é a fusão dos termos “jaqueta” e “camisa”, que resume bem o que ele é. Então, se uma overshirt é uma mistura de uma camisa e uma jaqueta, quais características de cada uma você pode encontrar nessa peça? À primeira vista, parece uma camisa social; ela tem uma gola sem lapela, é totalmente aberta na frente com um botão ou fecho de pressão no pescoço e normalmente terá punhos que podem ser presos de maneira semelhante às camisas. No entanto, também podemos ver que ele tem elementos que podemos encontrar num casaco – tecidos mais robustos e resistentes, uma bainha mais reta na parte inferior e vários bolsos de estilos variados.

Essa mistura de recursos torna o overshirt único, pois certamente ele não foi projetada para ser usado contra a pele como uma camisa social. Isso significa que ele é mais classificável como uma jaqueta do que uma camisa. E, claro, uma camisa social comum é feita de tecidos mais leves e macios. As camisas sociais são geralmente projetadas para serem usadas confortavelmente como uma primeira camada, não como uma camada superior.

História do overshirt

Fonte: Whitestuff

O que torna o overshirt particularmente interessante é como ele realmente não mudou muito sua aparência ao longo do tempo. Como a maioria das roupas, podemos rastreá-lo há centenas de anos. O overshirt, no entanto, realmente veio à tona como uma peça de vestuário no final dos anos 1800.

Overshirts hoje não são muito diferentes de quando surgiram pela primeira vez. Foi nessa época que os trabalhadores encarregados de trabalhos manuais pesados ​​começaram a modificar seus macacões jeans. Eles manteriam a parte robusta das calças, mas removeriam o babador e os suspensórios para maior mobilidade e para serem o mais confortáveis ​​​​possível ao trabalhar em algumas condições bastante questionáveis.

De modo a oferecer mais proteção à metade superior desses trabalhadores, os fabricantes rapidamente projetaram uma roupa que preencheu todos os requisitos para o que esses trabalhadores precisavam. Mais especificamente, isso incluiu o mesmo tecido robusto do qual seus jeans confiáveis foram feitos, a capacidade de ser usado por cima de outras roupas, níveis ajustáveis ​​de proteção e fácil armazenamento e acesso a itens de que podem precisar ao longo do dia.

É aqui que o overshirt assumiu a mesma configuração que vemos hoje. Embora, na época, suas origens pouco glamourosas significassem que era predominantemente uma peça de roupa da classe trabalhadora e não era usada por quem não precisava usá-la – isto é, até que, como a maioria das peças de vestuário da moda, fosse usado por alguém famoso.

O que faz um bom overshirt?

1. Tecido resistente

Fonte: Moda Masculina

Neste ponto, não é preciso dizer que um overshirt precisa ser feito de algo mais resistente do que o material típico de uma camisa social. Provavelmente é melhor evitar a popelina de algodão fino. Em vez disso, um overshirt deve ser feito de algo robusto com uma sensação forte. Um bom algodão pesado é uma das melhores escolhas para um overshirt. É um pouco mais refinado do que alguns dos tecidos resistentes, como o jeans, mas ainda pode se destacar quando se trata de durabilidade.

O linho é outra ótima opção para um overshirt, pois o tecido é surpreendentemente forte. Claro, uma das características do linho é que ele enruga. Mas, quando você tem um overshirt bem feito e um linho de qualidade e denso, pode parecer extremamente elegante em conjuntos formais e casuais, combinados com shorts acima do joelho, calças ou qualquer bermuda jeans masculina que você tiver em seu guarda-roupas.

2. Ajuste Confortável

Como costuma ser o caso, o ajuste ideal ficará em algum lugar entre solto e apertado. Mas, como um overshirt deve ser uma camada mais relaxada, é melhor se inclinar para um ajuste mais espaçoso, pois o ajuste apertado não apenas restringirá seus movimentos, mas também o que você pode usar com ele.

3. Bolsos práticos

Como as origens dos casacos de trabalho sugerem, um overshirt deve dar a você a oportunidade de transportar e armazenar seus itens ao longo do dia. O tipo de coisas que um paletó pode permitir que você também carregue; coisas como sua carteira, chaves, telefone, até mesmo uma caneta e quaisquer outros itens essenciais que você possa precisar em seu transporte diário. Com esses itens em mente, os bolsos serão a cereja do bolo quando se trata de um overshirt. Apenas quantos bolsos você precisar, é claro, depende de você. Existem basicamente dois estilos diferentes de configurações de bolso quando se trata de overshirt: a configuração de bolso trespassado ou um bolso trespassado com bolsos no quadril.

O Overshirt é atemporal ou tendência?

Fonte: Asos

Então, após dar uma olhada no overshirt, sua história e seu lugar no guarda-roupas hoje, voltamos à nossa pergunta principal: é um clássico atemporal ou apenas uma moda passageira? Bem, certamente ele não é um novo item de roupa projetado apenas alguns anos atrás, como vimos com suas origens no vestuário de trabalho do final do século XIX. Então, definitivamente, ele resistiu ao teste do tempo.

O truque para combinar o overshirt da maneira certa é olhar para as cores tradicionais da moda masculina – marrons, verdes e azuis. Estes são todos tons fantásticos para procurar em uma camiseta. Estes também proporcionarão mais versatilidade quando se trata de estilo. No que diz respeito aos padrões, também sugerimos ficar longe de estampas e padrões barulhentos. Em vez disso, permita que a textura do tecido adicione algum interesse visual, como um linho rústico e sujo.