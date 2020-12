Cantora e compositora ANDRÉIA DACAL lança single “SENTINELA”

Chega em todas as plataformas musicais de sua preferência (spotify, deezer, Apple,

youtube, amazon, etc…) uma nova canção da cantora e compositora ANDREIA DACAL em uma faixa

energética, incisiva e reflexiva para fechar 2020.

Um destaque sobre a produção é o fato de ser fruto de sua classificação na Batalha de Versos que

possibilitou a artista os recursos necessários para realização deste projeto e ainda a venda e partilha

dos royalties da música com alguns ouvintes entusiastas a partir da tecnologia disponibilizada pela Plataforma

Tune Traders, uma das realizadoras da competição, junto da distribuidora digital Fluve;

ANDRÉIA DACAL condensa nesse novo trabalho todo vigor, atitude e inspiração que a fez chegar até aqui.

( Saiba + : http://www.andreiadacal.com.br )

“SENTINELA”

Com a força de sua voz, lírica e personalidade o

single,“SENTINELA”, chega para fechar esse

ano disruptivo e catártico com a certeza de que

a ficção não é páreo para realidade de um groove

comprometido com sua verdade.

Ela desafia o mundo ao perguntar :

Alguém na Escuta?

Estarão despertos para ouvir

a mensagem de

SENTINELA ?

ANDRÉIA DACAL

Mais Informações: Andreia Dacal Produções

