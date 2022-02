Roleta – o passado, o presente e o futuro

A Roleta é uma tradução direta de “pequena roda” em francês. Originária da França do século XVIII, muitos acreditam que a própria roda foi criada pelo matemático e físico francês Blaise Pascal em sua tentativa fracassada de desafiar a física e criar uma máquina de movimento perpétuo.

Formas de Roleta são tecidas ao longo da história, desde os antigos romanos girando escudos por diversão, até a França, o resto da Europa, e depois o mundo – aterrissando firmemente no coração de muitos cassinos.

Junte-se a nós enquanto fazemos uma viagem pelo tempo, testemunhando a história da Roleta, vendo como o jogo é apreciado nos dias modernos, e olhando para o futuro para ver exatamente onde o jogo clássico poderia girar em seguida.

O passado

Jogos similares à Roleta já existem há séculos. Soldados na Roma antiga relaxavam após a batalha jogando jogos que às vezes envolviam girar um escudo ou uma roda de carruagem. Também é dito que os soldados gregos antigos desenhavam símbolos no interior de um escudo, colocavam-no de face para baixo no chão e colocavam uma seta ao lado dele. Eles então apostavam em qual símbolo pararia na frente da flecha.

Apesar destes jogos parecerem Roleta, como mencionado anteriormente, é a França que pode realmente levar o crédito pela criação do jogo popular. Na Europa do século XVII, os jogos chamados Roly Poly e Even-Odd eram extremamente populares. Ambos os jogos envolviam girar uma roda e apostar no resultado. Blaise Pascal, além de seus muitos talentos, também era conhecido por apostar em seu tempo livre, então é claro que ele sabia sobre estes jogos enquanto criava acidentalmente sua versão da roda.

Na época, o jogo era ilegal em muitos países da Europa, mas foi graças ao Príncipe Carlos de Mônaco que a primeira forma de Roleta ganhou tração. Ele usou a crescente popularidade dos jogos na tentativa de resolver seus problemas monetários. Devido a isso, a Roleta tornou-se popular entre os aristocratas e a realeza.

Em 1842, dois franceses, François e Louis Blanc, reinventaram a Roleta, levando o jogo para toda a Europa. Os irmãos tinham baixado o limite da casa tirando o bolso duplo zero e criando o que mais tarde seria conhecido como Roleta Européia. Ajudando a Roleta a ganhar popularidade, e eventualmente ajudando a construir o icônico Cassino Monte Carlo, onde a Roleta tomou o centro das atenções.

O presente

A roleta havia tomado o mundo de assalto e, quando os cassinos estavam em cena, era um jogo básico que muitos podiam esperar encontrar no estabelecimento. Em 1996, foi criado o primeiro cassino online a oferecer pagamentos automáticos, e a Roleta foi um dos primeiros jogos disponíveis para jogar. Nos tempos modernos, há uma variedade de jogos de cassino Roleta online disponíveis para jogar, com um Gerador de Números Aleatórios (GNA) gerando padrões indecifráveis para manter as rotações digitais da roda seguras, justas e tão aleatórias quanto possível.

O futuro

O futuro da Roleta parece brilhante, pois o jogo continua sendo um dos jogos de cassino mais populares de todos os tempos – um estábulo popular dentro dos estabelecimentos de tijolo e cimento. Os cassinos online, como a Betfair, também abraçaram a tecnologia em constante evolução, reinventando constantemente o jogo clássico. Além disto, há o cassino ao vivo. A Roleta ao Vivo oferece a você a chance de jogar o jogo clássico, bem como versões temáticas únicas, com um dealer da vida real sendo transmitido de um estúdio especializado, direto para seu aparelho, em tempo real! Este tipo de jogo imersivo abre o caminho para o futuro do que a tecnologia tem potencial para nos oferecer a seguir, com a realidade virtual (RV) em ascensão, antes que a conheçamos, poderíamos estar em volta de uma mesa de Roleta, em um cassino, sem sequer ter que sair de nossa casa!