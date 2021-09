Métodos caseiros para combater pulgas em casa

Utilizando cravo-da-índia e cânfora, é possível desenvolver remédios caseiros anti pulgas. Saiba como.

A pulga é um inseto muito pequeno que se alimenta do sangue dos animais e pode causar problemas de pele, como espinhas e comichão, e, em casos mais graves, provoca sérios problemas no sistema digestivo dos pets.

A boa notícia é que os melhores remédios caseiros para combater pulgas podem ser feitos com materiais muito simples, como a cânfora e o cravo-da-índia, e podem ser espalhados pelo ambiente com facilidade.

Remédio caseiro para pulgas

Veja abaixo receitas de remédios caseiros anti pulgas e as formas de aplicá-los na sua casa e no seu bichinho.

Cravo-da-índia

O medicamento caseiro para pulgas feito com cravo-da-índia é muito eficaz. A mistura pode ser borrifada nos ambientes da casa e nos próprios pets.

Ingredientes:

30 g de cânfora;

150 g de cravo-da-índia;

1 copo americano de vinagre branco;

1 litro de álcool etílico extraído de cereais.

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes e ferva até a cânfora se desmanchar. Depois, borrife em todos os cômodos da casa e nos pets antes do banho, tendo cuidado com a boca e olhos do animal. Deixe agir por cerca de 15 minutos e dê um bom banho no seu bichinho.

Cânfora

O remédio caseiro feito com cânfora é uma ótima alternativa para combater as pulgas, pois a planta possui propriedades desinfetantes, repelentes e inseticidas. Assim, a mistura consegue eliminar as pulgas de forma rápida, sendo aplicada com o auxílio de um borrifador.

Ingredientes:

1 copo de 190 ml de alecrim bem forte;

2 copos de 190 ml de álcool comum;

4 folhas de cânfora.

Modo de preparo:

Coloque o álcool em um recipiente com as folhas de cânfora e deixe descansar durante 24 horas. No dia seguinte, adicione o chá de alecrim (para o chá, use 2 colheres de folhas de alecrim para 1 xícara de água).

Coloque a mistura em um borrifador e aplique no ambiente, especialmente em carpetes, tapetes e frestas do piso — que são os locais onde ovos, larvas e pulgas costumam ficar.

Medicamentos antipulgas

As receitas de remédios caseiros anti pulgas são uma forma de evitar a proliferação de pulgas no ambiente e prevenir os bichinhos contra esse mal. Em caso de infestação, é indicado utilizar um medicamento para combatê-las. Contudo, atenção, antes de fazer a aplicação é fundamental consultar um médico-veterinário.

Diante disso, confira alguns dos principais medicamentos anti pulgas disponíveis no mercado e com eficiência comprovada.

NexGard

O NexGard possui Afoxolaner como princípio ativo e tem formato de tablete mastigável com sabor de carne, eficaz para eliminar pulgas e carrapatos.

O remédio é indicado para cães e seu tempo de ação é de até 8 horas, com efeito prolongado por 30 dias. Ou seja, deve ser administrado mensalmente. É importante atentar-se ao comprar esse medicamento, pois há diferentes dosagens que variam conforme o peso do seu pet.

Bravecto

O Bravecto é um medicamento capaz de eliminar pulgas e carrapatos e controlar a sarna demodécica, disponível em versões para cães e gatos. Com ação em até 12 horas, garante uma proteção de 3 meses para o animal.

Ele é comercializado em comprimidos mastigáveis e também em formato transdermal, que deve ser aplicado sobre a pele do animal em dose única. Seu princípio ativo é o Fluralaner e também é comercializado em dosagens distintas, conforme o peso do animal.

Advocate

O Advocate é um medicamento anti pulgas de dose única mensal, que protege o animal contra pulgas, sarnas e vermes intestinais, também conhecidas como “verme do coração”. Ele é aplicado diretamente sobre a pele do pet com o auxílio de uma pipeta e possui versões para gatos e cachorros.