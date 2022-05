Conheça o elenco completo da CASACOR São Paulo

Mostra paulistana abre as portas no coração da Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, em julho, com nomes consagrados e jovens talentos da arquitetura e do design de interiores

A CASACOR São Paulo, a mais completa mostra de Design de interiores, arquitetura e paisagismo das Américas, estreia no dia 5 de julho (terça-feira) com um superelenco, para celebrar a edição comemorativa de 35 anos da marca. A edição 2022 ficará em cartaz até 11 de setembro, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, um dos mais importantes marcos arquitetônicos da cidade.

São 60 escritórios de jovens talentos e nomes consagrados na arquitetura e no design brasileiros, escolhidos pelo olhar multidisciplinar da curadoria da mostra, que busca sempre revelar variados estilos, olhares e vivências.

Os projetos vão ocupar mais de 10.000m², entre estúdios, lofts, ilhas de bem-estar, praças e operações de restaurante, bar e café, que fazem parte desta edição da CASACOR.

O masterplan do evento é de autoria da FGMF – de Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo Marcondes Ferraz – que apresenta um projeto desafiador de ocupação do espaço.

Os visitantes vão conhecer os projetos de Ana Weege, Anete Weber e Rafaella Marques, da Architects + CO (Caio Bandeira e Thiago Martins), Bárbara Dundes, Beatriz Quinelato, Brunete Fraccaroli, Carlos Navero, Carolina Scarpelli, Catê Poli e João Jadão, Clay Rodrigues, Consuelo Jorge, Daniel Nunes, Edgar Rochell, Elaine Vilela, Fernanda Rubatino, Flávia Burin, Francisco Cálio, Frederico Cançado, Gabriel Fernandes, Gabriela Mendes, Gregory Copello, Gustavo Martins, Gustavo Paschoalim, Guto Andrade, Helô Marques, InTown Arquitetura (Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz), João Daniel Arquitetura, Joe Filho, Juarez Cruz, Karol Suguikawa, Larissa Abreu, Leo Shehtman, Lidia Maciel, Lucas Takaoka, Luciano Zanardo, Marina Linhares, Marcelo Salum, Mauro Contesini, Metro Arquitetos (Martin Corullon e Gustavo Cedroni), Monica Costa, Murilo Lomas, Nildo José, Otto Felix, Pedro Franco, Patrícia Hagobian, Pedro Luiz de Marqui, Plantar Ideias (Felipe Stracci e Luciana Pitombo), Priscila Cox, Quintino Facci, Ricardo Abreu, Roberto Migotto, Rosa May, Sabrina Salles, Samuel Angelo, Sig Bergamin, Todos Arquitetura (Maurício Arruda, Fábio Mota e Lais Delbianco), Tufi Mousse, Vilaville Arquitetura (Gabriela Vilarrubia e Fabiana Villegas), Weiss Arquitetura (Barbara Garcia de Carvalho e Tide Junqueira) e Wesley Lemos.

“Infinito Particular”

O tema deste ano é “Infinito Particular” e faz referência às casas biográficas que vão além dos estilos, convidando a refletir sobre a necessidade de projetar ambientes que priorizem o bem-estar físico, mental e espiritual, a harmonia, o equilíbrio e o conforto.

CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior experiência do viver das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2020 chega à sua 35ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

Foto:Divulgação