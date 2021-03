Campos do Jordão – SP além do frio e da alta temporada

Experimentando um dos climas mais quentes do ano, a cidade vive a baixa temporada de 2021 mantendo os diversos atrativos que a consagram entre os destinos nacionais mais desejados. O especialista da WAM Hotéis e Resorts João Paulo Frigeri Galvão dá algumas dicas para economizar e aproveitar o destino conhecido como a Suíça Brasileira

O conceito de alta ou baixa temporada varia de acordo com a região ou destino escolhido. No Brasil, tradicionalmente, os meses considerados como alta temporada são dezembro, janeiro, fevereiro e julho. Esses períodos coincidem com as férias escolares, quando a maioria das pessoas aproveita para viajar. Além disso, também influenciam no valor e lotação dos pontos turísticos as estações do ano, bem como os feriados nacionais, principalmente os prolongados.



Campos do Jordão

Ao contrário de outras regiões, em Campos do Jordão SP, por exemplo, os meses de baixa temporada são os mais quentes. Durante o dia a temperatura fica em torno de 27°C, enquanto as noites são mais frescas, em média 13ºC. Essa alta acontece nos meses de outubro, novembro, dezembro, fevereiro e março.



Considerando o atual preço acessível de um dos destinos brasileiros mais celebrados, o gerente da WAM Hotéis e Resorts, João Paulo Frigeri Galvão, dá algumas dicas de como aproveitar a baixa temporada. Ela lembra que é possível encontrar diárias até 30% mais em conta nos hotéis. Em Campos do Jordão, além de ser a época de economizar, a cidade se destaca por oferecer vários passeios ao ar livre e todos os cuidados que o período exige. A diversão inclui atividades de ecoturismo, museus, Palácio do Governo, o Parque Capivari e Horto Florestal.



“Para quem busca descansar da agitação, a baixa temporada é o ideal. A cidade está mais tranquila em relação à alta temporada. Outra vantagem é que nessa época, dificilmente o turista enfrenta filas para as atividades, o trânsito fica melhor e os restaurantes mais vazios colaboram para otimizar o tempo, permitindo conhecer ainda mais lugares”, explica João.A gastronomia e pontos turísticos são outros pontos fortes da região. “Existem restaurantes com experiências gastronômicas premiadas. Soma-se ao roteiro, a bela vista das montanhas, um dos cartões postais que não podem deixar de serem visitados”, reflete.



Nesta época do ano, quando a cidade experimenta uma rotina de baixa temporada, o turismo costuma movimentar a economia através de eventos e congressos, mas é uma movimentação diferente da alta temporada. Também por isso, ela lembra da variada oferta de empreendimentos. A WAM Hotéis e Resorts oferece duas opções, com a vantagem de que nessa época do ano trazem tarifas promocionais. Embora com propostas distintas, Blue Mountain Resort & Spa e a Pousada Là-Bas, são ótimas opções para quem deseja conforto, localização estratégica e acesso aos atrativos da região.

Vale lembrar ainda que todos os empreendimentos seguem redobrando a segurança para garantir a qualidade de sempre, seguindo os rígidos Protocolos de Segurança WAM Clean & Safe contra a COVID-19.

Confira duas ótimas opções de hospedagem em Campos do Jordão

A Pousada Là-Bas conta com todos os flats proporcionados com vista para um vale repleto de natureza a ser contemplado a qualquer hora do dia. Além disso, as acomodações possuem sala, quarto, banheiro e cozinha completa, com fogão, geladeira, micro-ondas e utensílios. A localização fica a cerca de 800 metros do centro turístico de Campos do Jordão – SP.

O Blue Mountain Resort&Spa é uma opção de estadia para quem gosta de muito luxo e do clima ameno da cidade de Campos do Jordão. A sacada desse empreendimento é de tirar o fôlego tanto pela vista, de pontos altos da cidade, como a Pedra do Baú, vilas Capivari, Jaguaribe e Abernéssia e a linda região do Horto Florestal. No quesito ambientação, a sacada oferece sofisticação e amplitude em apartamentos com espaços que variam de 44 metros quadrados até 258 metros quadrados de área. Destaque para as suítes com lareira e banheira de hidromassagem, além de apartamentos duplex para receber toda a família. Entre os recursos comuns a todos os apartamentos estão portas com vedação acústica, TVs de LCD que variam de 32 até 52 polegadas, wi-fi, ar-condicionado, frigobar, toalheiro térmico, telefone, secador de cabelo, espelho pantográfico, cofre e muitos outros.



WAM Hotéis e Resorts

Sobre a WAM Fundada no ano de 2013, a WAM é especializada na comercialização e incorporação de empreendimentos turísticos com conceito de multipropriedade e através da WAM Hotéis e Resorts administra pousadas, resorts e hotéis em quatro estados: Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.Dentre as comercializadoras de multipropriedade do país, apenas a WAM possui a certificação ISO 9001, responsável por atestar a gestão de qualidade processual de uma empresa. Também é a única que possui o certificado GPTW – Great Place To Work, premiação que confere o título dos melhores lugares para se trabalhar por classificação dos segmentos de trabalho e neste ano se tornou a maior comercializadora do mundo em seu segmento. Possui mais de 3.000 colaboradores e atua em 14 destinos no Brasil todo.





Blue Mountain- Foto: ilustração

Blue Mountain Resort & Spa

Rua Dr. José Mestres, 2.145 – Jardim do Embaixador – Campos do Jordão SP

Site: bluemountainresortspa.com.br

Insta: @bluemountainresortspa

Facebook: www.facebook.com/bluemountainresortspa

Pousaa Là-Bas

Pousada Là-Bas

Rua Professor José Paulo, nº160, Vila Capivari – Campos do Jordão SP Site: www.labas.com.br

Insta: @pousadalabas

Facebook: www.facebook.com/pousadalabas