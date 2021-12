Costão do Santinho celebra 30 anos e se consolida como um destino para todas as estações do ano

Fundador do empreendimento, o visionário Fernando Marcondes de Mattos, celebra os 30 anos do Resort, que vem investindo na diversificação de produtos e hoje figura como um dos principais do país. Empreendimento de alto padrão fortalece o turismo catarinense, é referência em hotelaria no país e preserva natureza, cultura e história local.

O dia 13 de dezembro é especial para um dos principais empreendimentos turísticos, hoteleiros e de eventos do país. O Costão do Santinho Resort, localizado na paradisíaca Praia do Santinho, em Florianópolis, capital catarinense, celebra 30 anos de história. História essa que acompanhou o desenvolvimento do trade e da região. O empreendimento é responsável pelo crescimento de todo seu entorno, capacitação de mão de obra e de posicionar os holofotes do turismo, seja ele de lazer ou de eventos, para a capital. Neste período, vem investindo não apenas em infraestrutura, tecnologia, mas também em políticas que favoreçam o mercado e o desenvolvimento profissional do segmento. O empresário Fernando Marcondes de Mattos, idealizador e fundador do resort relembra que, quando do lançamento do hotel, jamais poderia imaginar que o empreendimento fosse tomar tamanha proporção. “Meu sonho era criar um empreendimento hoteleiro que preservasse o meio ambiente e as tradições de Florianópolis e que ajudasse a desenvolver o setor do turismo catarinense, tornando-se referência internacional, ganhou formas na praia do Santinho, norte da Ilha de Santa Catarina. O Costão do Santinho Resort foi projetado e construído para oferecer uma estrutura hoteleira pioneira no país, mesclando unidades para hospedagem e unidades residenciais em um complexo único em sua essência. Mas se eu afirmar que, há mais de 30 anos eu olharia para esse terreno onde estamos localizados e projetaria essa potência empreendedora, eu estaria tendo um devaneio. Hoje, sinto-me realizado e com a certeza de que continuaremos sempre a investir para mantermos nossa excelência no mercado”, comenta o empresário.

Celebrar três décadas no mercado hoteleiro não é para qualquer empreendimento. Com um mercado cada vez mais em evolução, é preciso, muitas vezes, se posicionar à frente do seu tempo e um investimento constante em todas as áreas. A diversificação dos produtos está entre um dos segredos para o crescimento e consolidação do empreendimento. Ao chegar aos 30 anos, o Costão do Santinho investe também na comunicação de seus valores, tanto para colaboradores, clientes e para todo o trade. “Temos pontuados 12 valores estratégicos do Costão que norteiam todo o trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do empreendimento. Além disso, nosso investimento em pessoas é muito forte. Temos uma grande equipe de funcionários, apostamos na gestão profissional, investindo no corpo colaborativo, em governança corporativa. Desde 2019 temos dois copresidentes à frente da administração da empresa e eu passei a administrar meus projetos pessoas e a integrar o conselho consultivo do Costão”, explica Marcondes. É a primeira vez que a empresa fala abertamente sobre a temática e, foi justamente em um momento festivo e estratégico. “Somos formados por várias peças importantes que fazem essa engrenagem funcionar”, completa.

Sobre os valores, a empresa vem investindo cada vez mais em responsabilidade ecológica, a preservação ambiental é um dogma para o Costão. “Os cuidados com o meio ambiente estão garantidos na cláusula pétrea desde a fundação do Costão do Santinho Resort, que prevê a preservação permanente da Mata Atlântica do entorno do empreendimento. O complexo hoteleiro foi construído em um terreno de quase um milhão de metros quadrados, dos quais 750 mil m² são de vegetação nativa preservada, e formam a Unidade de Conservação do Morro das Aranhas, uma das maiores Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) em área urbana do Brasil”, ressalta o fundador. Assim, o empreendimento vem investindo forte em ações de preservação e respeito à natureza e desenvolvendo pacotes que favoreçam esse input frente aos clientes.

O Family Adventure, lançado em 2021 para chancelar o resort como uma opção de turismo durante todo o ano, apresentou ao mercado uma série de programações de soft adventure, para toda a família e que tem como eixo norteador a relação com o meio ambiente. Além das atividades recreativas, para todas as idades, os shows temáticos e as atividades gastronômicas têm sido fatores decisivos para a escolha do Costão dentre os consumidores e é um forte pilar que o empreendimento faz questão de reforçar. “Temos seis opções de restaurantes, comandadas por chefs renomados do segmento e que possibilitam aos nossos clientes uma experiência cultural, com uma excepcional variedade de pratos, explorando também as peculiaridades da região, a interlocução com os produtores locais, investindo também em opções para clientes com restrições alimentares. Temos quatro bares, posicionados estrategicamente no resort e um espaço dedicado à alimentação infantil”, destaca Cleiton Tabalipa, copresidente do Costão do Santinho.

Nesse sentido e com as novas propostas de entretenimento, o Costão do Santinho reforçou o fomento a cultura e a conservação das memórias, costumes e tradições. “Crescemos em meio a um local recheado de cultura e cada vez mais buscamos nos posicionar junto a esses patrimônios e fortalecendo as raízes”, completa o fundador.

A pluralidade e respeito pela diversidade é outra marca do empreendimento, assim como a forte veia de responsabilidade social. “Contribuir com a comunidade está em nosso DNA, estamos cada vez mais próximos das comunidades, não apenas no fomento à pesca artesanal, com a educação ambiental e com o cuidado com as famílias dos nossos colaboradores, mas entendendo nosso papel social frente a um mercado que cada vez mais gera demandas e é impactado pelas mudanças globais”, exemplifica o empresário Fernando Marcondes de Mattos.

Além disso, o Costão do Santinho Resort tem uma estação de tratamento de esgoto, com 98% de eficiência. O esgoto tratado volta para tratar as plantas e o excedente vai para o campo de golfe. O lixo é 100% reciclável.

Desde 2019, o Resort tem intensificado as reformas de apartamentos e modernização de espaços. Atualmente, o empreendimento, único resort all inclusive no sul do país, conta com mais de 900 colaboradores – e investiu nesta relação durante a pandemia, com mais de 600 apartamentos distribuídos nas vilas e no Hotel Internacional, piscinas abertas e também aquecidas, complexo esportivo, SPA e demais atividades para lazer e eventos. “Estamos também investindo na modernização de nossas instalações, com reformas e ampliação de áreas. Neste momento, quase 40% dos nossos apartamentos já passaram por reformas, focando no bem-estar de nossos consumidores. As novas formatações familiares e a abertura para os pets, vem ampliando nosso nicho de penetração”, comenta Leonardo Freitas, também copresidente do Costão do Santinho. Além disso, a busca pela excelência faz parte do dia a dia no hotel frente aos cuidados universais com todos que integram a cadeia produtiva e não apenas o cliente final. E isso se reflete nos diversos prêmios que o Costão do Santinho acumula em sua história. Prêmios estes que agregam valor não apenas para o empreendimento, mas também contribuem para alavancar o estado de Santa Catarina como destino. Em 2020, o estado conquistou o título de “Melhor Estado do Brasil para Viajar” e o prêmio “O Melhor de Viagem e Turismo” do site Viagem e Turismo. Nas 18 edições realizadas, Santa Catarina ficou 12 vezes em 1º lugar. Nessa edição, conquistou também o prêmio em outras três categorias: melhor resort, melhor parque temático e melhor hotel fazenda. Entre os resorts brasileiros avaliados no prêmio “O Melhor de Viagem e Turismo” em 2020, o grande destaque da categoria foi novamente o Costão do Santinho Resort.

Aliado a isso, o turismo figura como a indústria sem chaminé no estado, seja de eventos ou de lazer. Em Santa Catarina, inclusive, o turismo é responsável por 12,5% do PIB, acima dos 8,1% da média nacional. A força do setor confirma-se mesmo durante a pandemia. “Santa Catarina desponta no turismo nacional e internacional e vem fortalecendo a economia. Durante a pandemia, por exemplo, é sabido que no estado, apesar de bastante afetado, o segmento, comparado com dados nacionais, foi o que menos sofreu o impacto das restrições necessárias para conter o avanço do coronavírus. E mais, foi o que mais gerou empregos no turismo ao longo de 2020, com 3,35 mil postos criados, como é possível confirmar nos dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E essa é uma realidade que também se refletiu no Costão do Santinho. Investimos em processos, aproveitamos para reforçar e reformar toda nossa infraestrutura e entender as novas necessidades do consumidor. Tanto 2020 quanto 2021 são anos para serem celebrados e para a temporada 2021/2022, a expectativa é de uma ocupação histórica. “Já temos uma alta taxa de reserva, com poucas datas para este ano e estamos trabalhando com opções para todo o ano de 2022”, completa o diretor comercial do Costão do Santinho.

“Seguimos trabalhando confiantes, inovando com ousadia para continuarmos figurando entre os principais resorts do Brasil. Continuaremos fortalecendo os pilares que nos trouxeram até aqui: a natureza e sustentabilidade, a humanidade, a nossa estrutura e inovação constante, a história e cultura locais, o entretenimento e a gastronomia”, completa Cleiton Tabalipa, copresidente.

Ainda analisando uma retrospectiva sobre mercado, é possível afirmar sem sombra de dúvidas que o empreendimento foi um dos primeiros a atrair turistas de alto poder aquisitivo para Santa Catarina. A combinação de hotel repleto de opções de lazer luxo junta os dois principais objetivos de qualquer planejador do setor: trazer pessoas que gastem mais e fiquem mais tempo. O nível de serviço do resort agregou glamour a Florianópolis. “Desde o início a visita de atores, atrizes, cantores e esportistas retroalimentam a engrenagem”, relembra feliz o fundador do empreendimento.

A experiência dentro do Complexo Costão do Santinho é norteada por cinco pilares: Cultura e História; Natureza; Entretenimento; Gastronomia; e Humanidade. É através da excelência em cada um destes pilares que o resort se consolidou e tornou-se uma peça fundamental para o turismo, desenvolvimento econômico e resgate histórico de Santa Catarina. Hoje, com três décadas completas de história, os pilares se refletem no reconhecimento internacional do resort por suas medidas de sustentabilidade, de resgate cultural e a incansável busca por excelência.

Tudo isso reflete o espírito empreendedor do florianopolitano nascido em 13 de dezembro de 1938 e que tem o turismo no seu DNA. “É uma atividade vital para qualquer país”, diz Marcondes, defensor do setor como propulsor de economia e geração de emprego e renda, além de crítico frequente da burocracia e falta de apoio do poder público. “Os governos têm que ter papel motivador, e não ficar criando entraves”, finaliza o empresário Fernando Marcondes de Mattos.

