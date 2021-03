Lugares perto de Salvador que valem a pena ser visitados

Turistas podem aproveitar para conhecer outras cidades e atrações vizinhas da capital baiana

Salvador é uma das capitais brasileiras que estão entre os destinos mais buscados por turistas de dentro ou de fora do país. Com cenários deslumbrantes e praias muito visitadas durante a temporada de calor na região, que é praticamente o ano todo, a cidade é uma excelente opção para ser visitada.

Além das atrações que ficam localizadas em Salvador, a região tem muito a oferecer a quem busca diversão, contato com a natureza e uma fuga da rotina no entorno, seja para quem faz uma viagem de ônibus ou opta por aluguel de carros em Salvador. Veja alguns lugares que você pode conhecer nas proximidades de Salvador, seja em um bate-e-volta ou em viagens mais curtas, de poucos dias.

Lauro de Freitas

Os fãs de esportes costumam adorar Lauro de Freitas, cidade localizada a apenas 22 quilômetros de Salvador. A região atrai principalmente os praticantes de surf e windsurf, mas muitas outras tribos também se encontram lá para aproveitar o mar.

Vela, pesca e mergulho também estão entre as atividades mais praticadas em Lauro de Freitas pelos visitantes. Além disso, a cidade tem bastante áreas verdes, o que confere um visual único e aconchegante.

Camaçari

Localizada a 50 quilômetros de Salvador, esta cidade tem mais de 42 quilômetros de praias e coqueiros. Um dos grandes diferenciais da região é que suas praias preservam um estilo mais natural, rodeadas de muito verde.

A cidade também atrai muitos praticantes de ecoturismo e esportes, principalmente as modalidades aquáticas. Mas o ponto mais especial de Camaçari é o pequeno vilarejo de Arembepe, com sua praia de águas mornas e um estilo mais alternativo. O local já foi visitado por pessoas famosas mundialmente, como Mick Jagger e Janis Joplin.

Madre de Deus

Esta pequena e charmosa cidade, que tem menos de 20 mil habitantes, encanta os visitantes. De ônibus, o trajeto de Salvador até Madre de Deus leva cerca de uma hora e meia, mas os atrativos são tão especiais que vale a pena incluir o destino em seu roteiro de viagem.

Madre de Deus é uma cidade bastante tranquila, e os principais atrativos são as suas ilhas, que podem ser acessadas de barco com as empresas que fazem o translado. As praias preservam uma beleza natural e são perfeitas para quem busca mais tranquilidade.

Foto:Divulgação