Golden Tulip São José dos Campos e Cassiano Restaurante oferecem pacotes especiais com hospedagem e experiência gastronômica

Ideia é oferecer aos clientes da região um ou mais dias de descanso, além do cardápio de um dos melhores restaurantes de culinária portuguesa do país

Que tal um dia – ou mais – de descanso durante a semana, ou mesmo um fim de semana off, no hotel mais bem avaliado de São José dos Campos, com o melhor da culinária portuguesa no menu?

O hotel Golden Tulip São José dos Campos e o Cassiano Restaurante criaram dois pacotes exclusivos, com preços promocionais, para você viver essa experiência gastronômica e relaxante perto de casa.

Nos pacotes “Cassiano” ou “Golden”, além da hospedagem – que pode ser nos quartos superior ou deluxe, com opções single ou duplo –, o cliente escolhe uma entrada, um prato principal e uma sobremesa do menu do Cassiano Restaurante. O café da manhã também está incluso no serviço.

No cardápio, estão clássicos como Lula Grelhada do Chef, Bacalhau Espiritual, Bacalhau com Natas e Picadinho do Copacabana Palace, entre outros.

Os preços variam de R$ 289 a R$ 486, dependendo da data escolhida e do tipo de quarto.

PACOTE CASSIANO (valores para uma diária)

– Superior Single: R$ 289 + 5% ISS (sexta, sábado, domingo) e R$ 329 + 5% ISS (segunda a quinta-feira)

– Superior Duplo: R$ 426 + 5% ISS (sexta, sábado, domingo) e R$ 486 + 5% ISS (segunda a quinta-feira)

Entrada + Prato Principal + Sobremesa

Entrada: Bolinho de Bacalhau (6 unidades) | Croquete de Carne (6 unidades) | Acarajé de Bacalhau (2 unidades)

Prato Principal: Lula Grelhada do Chef | Bacalhau à Cassiano | Bacalhau Nunca Chega | Bacalhau Espiritual | Bacalhau com Natas | Filé à Portuguesa | Filé à Cassiano | Picadinho do Copacabana Palace

Sobremesa: Estrogonofe de Nozes | Encharcada | Siricaia | Pastel de Belém | Frutas da estação

PACOTE GOLDEN (valores para uma diária)

– Deluxe Single: R$ 350 + 5% ISS (sexta, sábado, domingo) e R$ 370 + 5% ISS (segunda a quinta-feira)

– Deluxe Duplo: R$ 520 + 5% ISS (sexta, sábado, domingo) e R$ 580 + 5% ISS(segunda a quinta-feira)

Entrada + Prato Principal + Sobremesa

Entrada: Opções de Tapas: Bolinho de Bacalhau (6 unidades) | Croquete de Carne (6 unidades) | Acarajé de Bacalhau (2 unidades) | Polvo ao Vinagrete | Lulas à Sevilhana

Prato Principal: Lula Grelhada do Chef | Bacalhau à Cassiano | Bacalhau Nunca Chega | Bacalhau Espiritual | Bacalhau com Natas | Filé à Portuguesa | Filé à Cassiano | Picadinho do Copacabana Palace | Bacalhau à Gomes de Sá | Bacalhau ao Forno | Bacalhau à Lagareira | Moqueca de Badejo com Camarão | Paleta de Cordeiro Assada

Sobremesa: Estrogonofe de Nozes | Encharcada | Siricaia | Pastel de Belém | Frutas da estação

Cassiano Restaurante

O Cassiano Restaurante, em São José dos Campos, é referência no Brasil com sua culinária tradicional portuguesa. Para garantir uma verdadeira experiência com sotaque português aos clientes, o Cassiano conta com a consultoria do renomado maître Manoel Pires, o Manoelzinho, que comandou por 30 anos o Antiquarius Rio, no Leblon. No cardápio, a estrela da casa é o Bacalhau, apresentado em várias versões, e a carta de vinhos assinada pelo empresário e enófilo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. São cerca de 100 rótulos e uma média de 700 garrafas. Com acomodação para 90 pessoas, o espaço conta com uma cozinha de alto padrão, de autoria do conceituado arquiteto Armando Pucci. A linha de metais é fornecida pela empresa alemã WMF e as porcelanas, da grife portuguesa Vista Alegre.

Golden Tulip São José dos Campos

Procurado por turistas e executivos das principais indústrias de São José dos Campos e região, o Golden Tulip São José dos Campos se destaca pelo posicionamento estratégico e alia conforto, alta gastronomia e qualidade de vida, ao integrar um complexo ao lado do Colinas Shopping e da Colinas Green Tower. A hospedagem – com 126 apartamentos divididos nas categorias luxo, superior e standard – oferece decoração especial, enxoval Trussardi, ar condicionado, cofre eletrônico, TV a cabo, Netflix, conexão à internet via cabo ou wifi, mesa de trabalho, frigobar e secador de cabelo, além de serviços diferenciados. O Golden Tulip São José dos Campos também oferece o serviço Hotel Office, destinado a profissionais que precisam de um espaço de qualidade para uma ou mais diárias de trabalho.

GOLDEN TULIP SÃO JOSÉ DOS CAMPOS & CASSIANO RESTAURANTE

Av. Major Miguel Naked, 144 | Colinas Shopping – São José dos Campos – SP