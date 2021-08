Campanha alerta para os benefícios de abandonar o tabagismo em qualquer idade

Dia Nacional de Combate ao Fumo (29/08) alerta para os riscos que o cigarro oferece para a saúde

Parar de fumar traz inúmeros benefícios para a saúde, previne uma série de doenças e até mesmo ajuda a melhorar os relacionamentos sociais, por isso, na semana do Dia Nacional de Combate ao Fumo, o Instituto de Oncologia do Vale, lança a campanha virtual “Não importa a idade, parar de fumar sempre vale a pena!”.

Com posts diários, a campanha alertará para os benefícios de deixar de fumar e trará dicas para ajudar a abandonar o vício.

De acordo com o médico oncologista do IOV, Dr. Henrique Zanoni Fernandes, anualmente o Instituto realiza eventos em parques nesta data, para alertar sobre os riscos do tabagismo e estimular a prática de atividades físicas, que é uma excelente aliada no combate ao tabagismo, mas devido aos riscos que a Covid-19 ainda oferece, a campanha será apenas digital.

“Adaptamos a forma de realizar a ação, mas não deixamos de fazê-la, pois abandonar o fumo é essencial para prevenir doenças como o câncer e melhorar a qualidade de vida. Além disso, neste momento de pandemia, o tabagismo representa um risco extra para a saúde, pois os fumantes são mais suscetíveis a doenças respiratórias que são comorbidades bem sérias em pacientes com Covid-19”, afirma o médico.

Para acompanhar as dicas da campanha “Não importa a idade, parar de fumar sempre vale a pena!”, acesse as redes sociais do Instituto de Oncologia do Vale.

