Expert XP discute agenda ESG e Tecnologia com relevantes especialistas do Brasil e do mundo

De 24 a 26 de agosto, o maior festival de investimentos do mundo trará nomes renomados internacionais e nacionais de ESG e Tecnologia, entre eles, Maite Schneider, Mafoane Odara, Saifedean Ammous, Marta Giannichi, Bob McCooey, Pedro Paulo Diniz, Paul Hawken e Renata Andréa Marques.

● A 11ª edição da Expert XP terá transmissão 100% online e gratuita pelo segundo ano consecutivo em razão da pandemia.

ESG e Tecnologia. Dois assuntos em alta no momento. Para debater pontos como diversidade, inclusão, mobilidade social, open banking, bitcoin, transformação digital, inteligência artificial, entre outros, estarão reunidos na 11ª Expert XP, de 24 a 26 de agosto, em painéis 100% online e gratuitos, personalidades especialistas nestes temas. No total, serão 23 painéis sobre os dois temas nos três dias de evento.

11ª edição da Expert XP

No primeiro dia do evento, às 14h, José Berenguer (CEO do Banco XP), Clara Sodré (Analista de Alocação e Fundos da XP Investimentos), Luisa Garcia (Head de Digital Banking da XP Inc.) e João Manoel Pinho de Mello (Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução) vão falar sobre Open banking, pagamentos e competição. Logo depois, às 15h, Maite Schneider (Co-fundadora da plataforma Transempregos) e Mafoane Odara (Psicóloga, consultora em diversidade e inclusão), falam sobre a importância da diversidade. E para terminar o dia, às 18h, George Serafeim (Presidente do Impact-Weighted Accounts Project-Harvard Business School), Marina Cançado (Head de Sustainable Wealth na XP Private) e Wesley Miquelino (Gerente de ESG na XP) vão abordar questões como valor da sustentabilidade e o real impacto de uma companhia.

O segundo dia (25) também contará com grandes nomes. O tema “Bitcoin: de revolução a evolução”, às 11h05, será a pauta do painel com Dr. Saifedean Ammous (Autor e educador líder no campo do Bitcoin), Marcos Sterenkrantz (Sócio da XP e Head de Inovação da XP Ventures) e Celina Ma (Head de Estratégia de Renda Variável da Clear). Às 15h, Gilberto Tomazoni (CEO Global da JBS), Andrea Sztajn (CFO e IRO da Omega Geração), Rogério de Paula Tavares (Vice-Presidente de Relações Institucionais da Aegea) e Laio Santos (CEO da Rico) discutem sobre a “A próxima fronteira da atuação empresarial”. E, no último painel do dia, às 18h, Karen Karniol (CIO ESG da Bridgewate), Marta Pinheiro (Sócia e Diretora ESG na XP) e Laio Santos (Head da Rico) falam sobre desenvolvimento sustentável.

Para finalizar o evento, no terceiro e último dia, às 10h10, começa o painel “Conversa de CEOs – Qual é o futuro dos Investimentos?”, com Rodrigo Kede Lima (Presidente da Microsoft Latin America e Vice-Presidente Corporativo), Gilson Finkelsztain (CEO da B3), Thiago Maffra (CEO da XP Inc.) e Betina Roxo (Estrategista Chefe da Rico).

Já às 14h, Tiago Maranhão (Gerente de Conteúdo da Alexa), Rodrigo Stoqui (Diretor de Marketing e Estratégia da JustForYou), Gabriel Machado Santos (Chief Architect na XP Inc.) e Vanessa Reisner (Diretora de Operações da XP Inc.) estarão no painel “De gigantes a startups: como a inteligência artificial está revolucionando os negócios”. Às 17h, Pequena Lo (Psicóloga e influenciadora digital) e Ana K. Melo (Head de Diversidade e Inclusão na XP Inc.) falam sobre diversidade. Encerrando a programação, às 19h, Paul Hawken (ambientalista norte-americano), André Carvalhal (Escritor e consultor especialista em design para sustentabilidade) debatem as “Ações práticas para salvar o futuro”.

Em 2020, em sua primeira edição online por consequência da pandemia, a Expert XP impactou mais de cinco milhões de pessoas entre os dias 14 e 18 de julho, um aumento exponencial em relação aos anos anteriores. O festival contou com mais de 200 palestrantes e um total de mais de 200 horas de conteúdo sobre investimentos, inovação, tecnologia, economia, política, sustentabilidade e cultura, entre outros.

Painéis ESG e Tecnologia

24/08

10h30 – Especial Gaincast + Gaindelas: Trade, ESG e Tech – Bea Aguillar (Educadora financeira e Criadora de Conteúdo da Clear), Roberto Indech (Estrategista-chefe da Clear), Martha Matsumura (Analista de Investimentos na XP) e André Moraes (Analista de Investimentos na Rico).

13h às 14h

Previsões 2022: aprendizados pós-conoravírus – Scott Galloway (Empreendedor e Professor de Marketing), Fernando Ferreira (Estrategista Chefe da XP), Artur Wichmann (Sócio da XP Inc. e CIO Global da XP Private), Rachel Sá (Chefe de economia da Rico).

14h às 15h

Open banking, pagamentos e competição: Novas fronteiras e inovação para o setor financeiro – João Manuel Pinho de Mello (Banco Central), José Berenguer (CEO do Banco XP), Luisa Garcia (Head de Digital Banking) e Clara Sodré (Analista de Alocação e Fundos da XP Investimentos).

15h às 16h

A importância da diversidade – Mafoane Odara (Psicóloga, consultora em diversidade e inclusão), Maite Schneider (Co-fundadora da plataforma Transempregos) e Thienne Czizeweski (Product Manager da XP Inc.).

16h às 17h

Mercado de Carbono – Plínio Ribeiro (CEO da Biofílica), Rebeca Lima (Diretora Executiva da CDP Latin America), Marta Giannichi (Secretária da Amazônia no Ministério do Meio Ambiente) e Beatriz Vergueiro (Head de Produtos ESG da XP)

17h

Desigualdade e mobilidade social no Brasil- Wesley Miquelino (Gerente de ESG na XP) e Fernanda Pedreira (Operations na Resilia Educação / Harvard MPA).

18h às 19h

Como mensurar o valor da sustentabilidade e o real impacto de uma companhia? – George Serafeim (Presidente do Impact-Weighted Accounts Project-Harvard Business School) , Wesley Miquelino (Gerente de ESG na XP) e Marina Cançado (Head de Sustainable Wealth na XP Private).

25/08

10h05 às 11h05

IPOs: Brasil X EUA, qual a diferença entre eles? – Bob McCooey (Chefe Global de Mercado de Capitais da Nasdaq) + Vitor Saraiva (Head de Equity Capital Markets (ECM) , Bruno Constantino (Diretor Financeiro e membro do Conselho de Administração XP Inc.), Jennie Li (Estrategista de Ações da XP).

11h05 às 12h05

Bitcoin: de revolução a evolução- Dr. Saifedean Ammous (Autor e educador líder no campo do Bitcoin), Marcos Sterenkrantz (Sócio da XP e Head de Inovação da XP Ventures), Celina Ma (Head de Estratégia de Renda Variável e da Clear Corretora).

13h às 14h

O ciclo virtuoso da economia circular – Guilherme Brammer (CEO e Fundador da Boomera), Andrea Mota ( Dir. de Sustentabilidade e Relações com Steakholders LATAM – Coca-Cola) , Kim Gurtensten Fabri (Presidente e CEO da Earth Renewable Technologies), Marcella Ungaretti (Head de Research ESG da XP)

14h

Quem pensa no futuro se cuida todos os dias – Andrea Santa Rosa (Nutricionista Daian Moura), Daian Moura (Head de seguros na XP), Patricia Freitas (VP de Parcerias Comerciais e Vida em Grupo da Prudential) e Marta Pinheiro (Sócia e Diretora ESG na XP).

15h às 16h

A próxima fronteira da atuação empresarial – Gilberto Tomazoni (CEO Global da JBS), Andrea Sztajn (CFO e IRO da Omega Geração), Laio Santos (Head da Rico) e Rogério de Paula Tavares (Vice-Presidente de Relações Institucionais Aegea).

16h às 17h

Transformação Digital: Os desafios e aprendizados numa jornada de evolução tecnológica – Renata Andréa Marques (CIO Natura & CO Latam), Diego Barreto (Vice-Presidente de Finanças e Estratégia do iFood), Ana Vieira (Managing Director BCG Platinion) e Eduardo Merighi (VP Engenharia de Software).

17h às 18h

Mulheres em foco: tecnologia por elas e para elas – Micheli Junco (CTO da B2Mamy), Camila Achutti (Fundadora e CEO da Mastertech), Fernanda Belfort (Dir. Sr. de Engenharia de Soluções em Mkt e Commerce SalesForce) e Carina Sucupira (Engenheira de Dados na XP Inc.).

Mulheres em foco: tecnologia por elas e para elas – Micheli Junco (CTO da B2Mamy), Camila Achutti (Fundadora e CEO da Mastertech), Fernanda Belfort (Dir. Sr. de Engenharia de Soluções em Mkt e Commerce SalesForce) e Carina Sucupira (Engenheira de Dados na XP Inc).

18h às 19h

Gerando retorno a partir dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU – Karen Karniol-Tambour (CIO ESG da Bridgewater) , Marta Pinheiro (Sócia e Diretora ESG na XP) e Laio Santos (CEO da Rico).

26/08

10h10

Conversa de CEOs | Qual é o futuro dos Investimentos? – Rodrigo Kede Lima (Presidente da Microsoft Latin America e Vice-Presidente Corporativo), Gilson Finkelsztain (CEO da B3), Betina Roxo (Estrategista Chefe da Rico) e Thiago Maffra (CEO da XP Inc.).

11h às 12h – O papel das bolsas de valores na agenda ESG – Meagan Tenety (Lead Advisor in Nasdaq’s ESG Advisory), Renato Nishidate (Responsável Financeiro de Sustentáveis no Investment Banking da XP) e Marcella Ungaretti (Head de Research ESG da XP).

13h

O poder de transformação da educação financeira – Thiago Godoy (Coordenador de Educação Financeira da XP Inc.), Ana Ligia Scachetti (Gerente de Conteúdo na Associação Nova Escola), Evandro Mello (CEO e fundador da Multiplicando Sonhos) e Paulo Batista (Fundador & CEO do Alicerce).

14h às 15h

De gigantes a startup: como a inteligência artificial está revolucionando os negócios – Tiago Maranhão (Gerente de Conteúdo da Alexa), Rodrigo Stoqui (Diretor de Marketing e Estratégia da JustForYou), Gabriel Machado (Chief Architect at XP Inc.) e Vanessa Reisner (Diretora de Operações da XP Inc).

15h – Desafios e Oportunidades nos Biomas do Brasil – Luís Fernando (Diretor de Conhecimento da Fundação SOS Mata Atlântica), Estevan Sartorelli (Cofundador e CEO Dengo Chocolates) e Isabella Mota (Culture Lead na XP Inc.).

16h às 17h

A revolução sustentável no prato – Pedro Paulo Diniz (CEO Rizoma Agro & Fazenda da Toca), Ignacio Marini (Business Executive Officer (BEO) Nespresso Brasil), Marcos Leta (Fundador e CEO da Fazenda Futura) e Helena Masullo (Head de Estratégia ESG da XP Inc.)

17h às 18h

Furando a bolha da diversidade – Pequena Lo (Psicóloga e Forbes Under 30) e Ana K. Melo (Head de Diversidade e Inclusão na XP).

18h às 19h

Ações práticas para salvar o futuro – Paul Hawken (Author, Regeneration, Ending the Climate Crisis in One Generation) , André Carvalhal (Escritor, consultor especialista em design para sustentabilidade), Marina Cançado( Head de Sustainable Wealth na XP Private) e Marcela Coelho (Head de Impacto Social do Instituto XP).

Data: de 24 a 26 de agosto

Mais informações e inscrição no site: https://eventoexpert.xpi.com.br/

XP

A XP é a plataforma líder em serviços financeiros no Brasil. A empresa faz parte da XP Inc., que tem como propósito transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas, promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade. Fundada em 2001, a empresa criou um modelo inovador de assessoria de investimentos. Para mais informações, acesse o site XP.

XP Inc.

A XP Inc. é uma plataforma tecnológica de investimentos, serviços financeiros e educação, dona das marcas XP, Rico, Clear, Infomoney, XPeed entre outras. A XP Inc. tem mais de 3,1 milhões de clientes e R$ 817 bilhões de ativos sob custódia. Nos últimos 20 anos, a empresa vem transformando o mercado financeiro brasileiro para melhorar a vida das pessoas, garantindo relações mais transparentes entre os clientes e as instituições financeiras. Para mais informações, acesse o site www.xpinc.com.