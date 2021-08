Grupo São José Saúde disponibiliza agendamento on-line de consultas

Estratégia visa facilitar o acesso às consultas, permitindo o agendamento a qualquer momento

O Grupo São José Saúde, que faz parte do Sistema Hapvida, utiliza a inovação e a tecnologia para facilitar a marcação de consultas e cumprir sua missão de oferecer sempre o melhor aos seus clientes. Pensando nisso, começou a oferecer o agendamento on-line de consultas e exames.“Esse novo canal é mais uma opção para estreitar o relacionamento com o cliente, que pode agendar consultas e exames de onde ele estiver com acesso à internet. O atendimento por telefone está mantido agora por meio do número: 4020-1899”, afirma Rejane Abreu, Diretora de Atendimento, SAC e experiência do cliente do Sistema Hapvida.

Grupo São José Saúde

Para utilizar o serviço, o cliente deve acessar o menu Agendamento On Line no site www.gruposaojosesaude.com.br, com os dados de acesso da área do cliente.

Agendamento on-line de consultas