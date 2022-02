Saúde dos pés: tratamento para dores nos pés

A dor nos pés é tão diversa quanto a estrutura dos pés. Cada pé é composto por 26 ossos, 33 articulações e 20 músculos. Mais de 200 tendões e ligamentos suportam o movimento.

Os diagnósticos e os possíveis tratamentos dependem de onde, quando e como a dor ocorre. O uso de sapatos apertados podem contribuir para o desconforto e danos à postura.

O que é dor no pé?

Os pés carregam todo o peso do corpo quando estão em pé andando e ficam expostos a grandes pesos, dependendo no que você trabalha, o peso varia. Geralmente são colocados em calçados que não focam no bem-estar do pé. A dor geralmente ocorre como um sinal que algo está errado. Bolhas, calos e outras consequências de calçados inadequados também causam dor.

Além disso, os pés são propensos a lesões. Contusões e distensões, torcer o tornozelo é um exemplo. O gatilho da dor é muitas vezes visível. Isso se aplica a unhas encravadas, bolhas ou espessamento da córnea.

Se as causas não forem reconhecíveis e a dor persistir, é a hora de consultar um médico. A dor no pé pode ocorrer a cada passo e a cada movimento Geralmente, persistem mesmo quando está deitado e representam um comprometimento grave.

Causas de dor nos pés

A dor nos pés é causada por:

Lesões

Deformidades do pé

Inflamação

Sinais de desgaste

Distúrbios circulatórios

Doenças de pele

Doenças do sistema nervoso

Tumores

Doenças metabólicas como diabetes ou gota também podem causar deformidades dolorosas e inflamação na área do pé.

Deformidades do pé

As deformidades nos pés podem se desenvolver ao longo da vida. Esses problemas geralmente começam na infância. Durante a infância, os ossos não estão totalmente desenvolvidos e são muito macios.

Se os tênis femininos são muito pequenos ou muito grandes, eles têm uma influência decisiva no crescimento do pé. Na idade adulta, a obesidade, os sapatos errados e o estresse extremo contribuem para o mau posicionamento.

As deformidades comuns do pé incluem:

Pé chato

Pé torto

Dedos em garra

Lesões típicas nos pés

Acidentes durante o esporte, no dia a dia ou na estrad geralmente resultam nas seguintes lesões nos pés:

Lesões nas articulações

Inchaço ósseo

Ossos quebrados

Entorses

Lesões do tendão

Lesões ligamentares

Lesões musculares

Sinais de desgaste

Sinais de desgaste como causa da dor se desenvolvem ao longo da vida. Estresse extremo no trabalho, esporte e a velhice favorecem essas manifestações:

Osteoartrite (desgaste articular)

Esporão de calcanhar

Osteoporose (perda óssea)

Inflamação

Lesões inflamatórias nos pés são causadas por uso excessivo ou em conexão com outras doenças. São:

Artrite (inflamação das articulações)

Inflamação do periósteo

Tendinite

Doenças reumáticas

Bursite

Sintomas relacionados à dor no pé

A dor no pé é um sintoma. A causa da dor pode estar no pé ou em outros músculos, tendões e ossos. Por exemplo, a inflamação do nervo ciático pode causar dor nos pés, mesmo que o nervo não o atinja. Uma hérnia de disco pode fazer com que a dor vá para o pé.

Outros sintomas de dor incluem:

Alterações na pele

Deformações na área dos dedos dos pés

Saliência no calcanhar como o esporão do calcanhar

Vermelhidão

Diagnóstico

No caso de dor no pé, o médico primeiro realiza uma análise do histórico médico com seu paciente. Ao olhar para o pé e o tornozelo, ele pode ter pistas. Além disso, ele observará o padrão de como é a pisada da pessoa.

Tratamento de dores nos pés

A terapia depende da causa e do diagnóstico. As palmilhas feitas sob medida são adequadas para corrigir deformidades. Se a dor no pé for apenas devido ao uso excessivo de calçados, um curto período de imobilização geralmente é suficiente para eliminar a dor. Pomadas e bandagens são recomendados para isso.

Outros métodos de tratamento são: