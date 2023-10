Embraer redefine o conceito de excelência com o lançamento do novo Phenom 100EX

O Phenom 100EX fará sua estreia na NBAA-BACE, evento dedicado à aviação executiva, de 17 a 19 de outubro, em Las Vegas.

Novidades incluem maior conforto na cabine e recursos adicionais de aviônica, de modo a proporcionar a melhor experiência de voo para passageiros e pilotos

A Embraer apresentou hoje o jato executivo Phenom 100EX, a mais nova evolução da série Phenom 100, que conta com mais de 400 aeronaves em operação desde 2008. A série Phenom 100 é a plataforma da categoria entry-level mais confiável do segmento, selecionada por pilotos-proprietários, companhias aéreas e academias de voo como a Força Aérea do Reino Unido (Royal Air Force), Emirates, Etihad e a Academia de Aviação da Finlândia. O novo jato oferece um nível superior de conforto na cabine, com versatilidade operacional e novos recursos de aviônica – aprimorados para oferecer a melhor experiência de voo.

O Phenom 100EX é resultado da evolução constante do jato ao longo dos anos, com base em sugestões feitas pelos clientes. A aeronave incorpora o DNA de design da Embraer, seja na disposição dos controles digitais de cabine Upper Tech Panel, como no design dos assentos, uso de materiais sustentáveis e mesas com amplo espaço de trabalho. O jato também apresenta um quinto assento lateral e um assento certificado para decolagem e pouso no toalete em sua configuração básica, aumentando assim a capacidade de passageiros. Esses detalhes em toda a cabine demonstram o compromisso da Embraer em oferecer mais conforto, uma experiência de voo incomparável e produtividade ainda maior, ao mesmo tempo em que aumenta a facilidade de manutenção da aeronave. Estes novos recursos complementam o conceito de cabine OvalLite™ –líder em sua categoria e que disponibiliza mais espaço para a cabeça e para a pernas. O jato também possui a escada de acesso mais elegante e o maior compartimento de bagagem da categoria.

Líder em inovações de aviônica que refletem na segurança das operações, o Phenom 100EX é o primeiro em sua categoria a contar com o Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS), sistema que atua em um dos momentos mais críticos do voo para apresentar um cenário claro das condições previstas de pouso.

“Estamos orgulhosos em anunciar o Phenom 100EX, uma aeronave projetada para oferecer excelência, conforto superior e tecnologia disruptiva que aprimora a segurança”, afirma Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. “Esse produto redefine a experiência de voo no segmento entry-level, oferecendo conforto aprimorado, mais recursos para os pilotos e aumentando a proposta de valor para os nossos clientes”.

O conforto no cockpit também foi aprimorado para oferecer mais espaço para as pernas do piloto, trazendo também um conceito de cockpit aberto, que facilita a comunicação dentro da cabine. Além de melhorias de conforto, o jato oferece mais recursos de aviônica integrados ao Prodigy Touch, baseado no renomado Garmin 3000.

Outras melhorias aviônicas incluem o FlightStream 510, radar com varredura 3D automática com previsão de relâmpago e granizo, aproximação estabilizada e prevenção de tesoura de vento, entre outros.

Os jatos da família Phenom são projetados para alta utilização com baixo custo de manutenção, o que torna o Phenom 100EX um dos jatos bimotores mais sustentáveis do mercado. Trata-se de uma aeronave versátil, construída para oferecer o mais alto nível de flexibilidade operacional. O Phenom 100EX tem certificação tripla da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), FAA (Administração Federal de Aviação, na sigla em inglês) e pela EASA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação, também na sigla em inglês). Toda a produção de 2024 já foi vendida e as próximas entregas estão disponíveis em 2025.

Phenom 100EX

O Phenom 100EX é um jato entry-level que representa o máximo de conforto, versatilidade operacional e tecnologia amigável para um único piloto. A aeronave apresenta um impressionante presença de rampa com a escada de acesso mais ergonômica de sua classe, a maior porta de entrada e o compartimento de bagagem mais espaçoso e acessível. A bordo, a arte encontra a inovação em um espaço onde o conforto é fundamental, com a cabine mais alta e larga da sua classe, combinada com luz natural abundante através de amplas janelas. O melhor interior da categoria conta com assentos ergonômicos, controles digitais de cabine Upper Tech Panel e interiores luxuosos com o DNA de design da Embraer.

O cockpit também foi aprimorado e conta com mais espaço para as pernas do piloto, e conceito de cockpit aberto para facilitar a comunicação com a cabine e além de novas funcionalidades para aprimorar a segurança, sendo o primeiro da sua classe a oferecer o Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS). Melhorias adicionais nos aviônicos, como parte do Prodigy Touch, baseado no Garmin 3000, incluem FlightStream 510, aproximação estabilizada, previsão de tesoura de vento, radar com varredura 3D automática com previsão de raios e granizo.

A aeronave é capaz de voar a 41.000 pés (12.497 metros) e é equipada com dois motores Pratt & Whitney Canada PW617F1-E, com 1.730 libras de empuxo cada. Além de uma velocidade de cruzeiro de 406 nós e um alcance para quatro ocupantes de 1.178 milhas náuticas (2.182 km) com reservas NBAA IFR, o Phenom 100EX é capaz de atingir velocidades de até Mach 0,70 e é um dos jatos bimotores mais sustentáveis do mercado. É uma aeronave versátil, construída para oferecer o mais alto nível de flexibilidade operacional, com alta utilização e baixos custos de manutenção.

Embraer Aviação Executiva

A Embraer está criando hoje o mundo de amanhã com viagens aéreas privadas sob medida, utilizando inovação, design e tecnologia líderes do setor, ao mesmo tempo em que incorpora práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Como uma empresa global com mais de 54 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves que apresentam desempenho, tecnologia e conforto disruptivos. Seu portfólio é composto pelo Phenom 100EX, que oferece conforto de cabine inigualável, os mais altos níveis de versatilidade operacional e aviônicos aprimorados; o Phenom 300E, que é o jato leve mais vendido nos últimos 11 anos consecutivos; e o Praetor 500 e o Praetor 600, os jatos executivos de médio e supermédio porte mais disruptivos e tecnologicamente avançados, capazes de missões de travessia de continentes e oceanos, além de apresentar o melhor alcance de voo da categoria. Todos os dias, as aeronaves executivas da Embraer operam em todo o mundo, apoiadas por uma rede de suporte ao cliente forte e responsiva, com a melhor classificação em serviço em todo o setor. Para mais informações, visite executive.embraer.com.