4 bebidas fantásticas para experimentar com os amigos

Veja opções deliciosas e diferentes de drinks para saborear junto dos seus amigos.

Depois de um dia longo e cansativo de trabalho, não há nada mais relaxante e divertido que reunir os amigos — seja em casa ou em uma mesa de bar — para bater um papo bem descontraído e tomar um drink refrescante.

Para tornar esse momento ainda mais marcante, uma boa ideia é fugir um pouco das bebidas tradicionais e optar por drinks diferentes, como os dearomas amargos e cítricos, por exemplo.

Pensando nisso e fugindo dos coquetéis básicos que todos já conhecem, criamos uma lista com quatro bebidas fantásticas para você experimentar com seus amigos. Confira!

1- Spritz veneziano

O spritz veneziano, também chamado de aperol spritz, é considerado um dos drinks do momento, sendo que o sucesso do coquetel já alcançou vários países, inclusive o Brasil.

Essa bebida tem origem italiana, especificamente da região de Veneza, e surgiu a partir do hábito dos moradores locais de diluir os vinhos muito fortes com um pouco de água com gás.

O ingrediente principal é o aperol, um tipo de bitter derivado da casca de diversas laranjas, que possui um gostinho meio amargo delicioso, lembrando um pouco o campari.

Receita

60 ml de prosecco;

40 ml de aperol;

Splash de água com gás;

Gelo a gosto,

1 rodela de laranja para decorar.

Essa combinação irá resultar em um drink delicioso, refrescante, de baixo teor alcoólico e com um leve sabor amargo.

2- Mojito tradicional cubano

Como o próprio nome já diz, o mojito é um coquetel de origem cubana, resultado de uma mistura cítrica, doce e refrescante, devido aos fortes sabores derivados da menta. Esse drink é ideal para curtir as noites e os dias quentes do verão com seus amigos.

Receita

1 dose de rum branco;

1 colher de sopa de açúcar;

Suco de limão;

Cerca de 100 ml de água com gás;

1 ramo de hortelã,

Gelo picado a gosto.

O limão-siciliano e a hortelã dão um toque cítrico delicioso à bebida.

3- Gin tônica

Certamente, a gin tônica é um dos drinks favoritos atualmente. Você e seus amigos não só podem como devem apreciar essa maravilhosa combinação de sabores. Além disso, a história dessa bebida é bastante curiosa, visto que ela nasceu como um remédio contra a malária na Índia.

Durante a dominação inglesa, os soldados da Inglaterra tinham que beber quinino (ingrediente base da água tônica), porém o gosto era muito amargo. Por esse motivo, adicionaram uma boa quantidade de gin criando o coquetel.

Receita

30 ml de gin;

60 ml de água tônica;

3 framboesas;

4 folhas de manjericão,

Gelo a gosto.

4- Sex on the beach

O sex on the beach é um drink muito popular e possui diversas variações no preparo. No entanto, a receita tradicional conta com uma combinação de frutas cítricas, proporcionando um sabor inconfundível e bastante refrescante.

Há diversas histórias a respeito da origem dessa bebida, porém a mais aceita é que ela surgiu na Flórida, no ano de 1987, coincidindo com a chegada de schnapps de pêssego na localidade.

Dessa forma, um bartender local teria criado o coquetel e dado esse nome fazendo referência aos turistas que iam até às praias do estado ao longo da primavera.

Receita

1 dose de vodka;

½ dose de licor de pêssego;

1 dose de suco de laranja;

7 gotas de xarope de groselha,

2 pedras de gelo moído.

A bebida é servida em um copo alto, que fica bastante colorido e bonito, ideal para tirar aquela foto com todos os amigos reunidos na mesa.