Belgaleto Di Paolo, o Melhor Galeto do Brasil chega em São José dos Campos

São José dos Campos será a primeira cidade da RMVale a ter o restaurante Belgaleto da Rede Casa Di Paolo, com o galeto “al primo canto” e outros pratos expressos típicos da culinária italiana da Serra Gaúcha. O único restaurante especializado em galeto crocante por fora e suculento por dentro no Vale do Paraíba, está localizado no centro da cidade (Rua Euclides Miragaia,145).

A nova opção de gastronomia, contará com iguarias que foram desenvolvidas exclusivamente pela famosa Rede Casa Di Paolo e que estão no cardápio do Belgaleto como: o famoso galeto, a polenta brustolada – feita na chapa e dourada levemente e o queijo à dorê – envolvido numa massa especial, deixando o totalmente macio.

O galeto “al primo canto” da Belgaleto é conhecido por seguir os mesmos padrões da Casa Di Paolo. O galeto é uma ave jovem de cerca de 500 gramas que fica de 12 a 24 horas marinada em um tempero com especiarias e cerveja. É assado por especialistas num sistema rotativo que garante a suculência e para finalização é regado com vinho branco como parte de uma receita singular que promove um sabor todo especial ao galeto. Você vive uma experiência sem igual ao saborear o galeto al primo canto do Belgaleto Di Paolo.

“Os pratos expressos do Belgaleto Di Paolo de São José dos Campos seguem a tradição italiana de fartura, oferecendo ao cliente o prato feito na hora, saboroso, saudável, quente, com inigualável qualidade e com preços acessíveis. Queremos que nossos clientes se apaixonem pela experiência de saborear a comida típica da Serra Gaúcha, por um preço justo”, explicou Tom Catter, um dos sócios do restaurante.

Cardápio Típico Italiano da Serra Gaúcha

O cardápio é variado e harmoniza com o galeto “al primo canto”. Os produtos são frescos e selecionados. Entre as opções estão as saladas tipicamente italianas: radicci com bacon – feita com as folhinhas de primeiro corte, acompanhada por bacon crocante; a salada de batata com maionese e a salada siciliana.

Outra riqueza de sabores, fica por conta das massas e molhos frescos que acompanham o galeto. Entre as massas: Spaghetti, Fettuccini, Tórtei, Nhoque e Penne integral. Entre os molhos: tradicional, tomate seco, funghi, strogonoff de frango e quatro queijos.

Entre os acompanhamentos, destaque para o diferenciado queijo a dorê e polenta brustolada além de fritas e polenta frita.

“O cliente tem a opção de escolher e montar o prato à sua maneira. Uma alternativa para quem gosta de experimentar o que o Belgaleto Di Paolo tem a oferecer”, comentou o sócio Mauri Mendes.

Outros diferenciais no menu expresso são: a sopa de Capeletti, muito solicitada como entrada, o vinho da casa, sucos de uva da Serra Gaúcha e o geladíssimo chope Heineken.

O Belgaleto conta também com opções grelhadas como o filet de frango e o entrecot (bife ancho).

Para a garotada tem os pratos kids: Italianinho e o Pastinni.

Para um “Happy Hour”, tábuas recheadas em três versões: A Mista com filet de frango, entrecot, polenta frita e queijo à dorê; a Tábua de Frango, com coxinhas assadas e polenta frita; além da Tábua de Frango, composta por filet de frango, polenta frita e queijo à dorê.

Para os apaixonados por galeto tem o Balde de Coxinhas com o diferencial de não serem fritas, e sim assadas com o tempero Belgaleto DiPaolo.

O diferencial também está nas sobremesas, onde se destaca o sagu de vinho com creme, remetendo ao sabor de tradição italiana, além do brasileiríssimo brigadeiro de colher e mousses de chocolate. É indescritível e única esta experiência, coroada por um café “Expresso ILLY”.

No Belgaleto Di Paolo, você vive uma experiência sem igual, que harmoniza com seus melhores momentos.

O Melhor Galeto do Brasil

O Belgaleto Di Paolo nasceu do Grupo Di Paolo com o objetivo de democratizar o típico galeto “al primo canto”, com o diferencial de oferecer comida típica da Serra Gaúcha, com sabores e aromas caseiros da imigração italiana no Brasil.

A Casa Di Paolo, especializada em culinária italiana, foi fundada na Serra Gaúcha em 1994. Inicialmente o restaurante tinha o nome Giuseppe Posto Per Mangiare, uma homenagem ao patriarca da família Giuseppe Geremia, que veio da província de Vicenza para o sul do Brasil, em 1890. Em 1996, passou a ser a Casa Di Paolo e no ano seguinte, deu início a rede de restaurantes.

O grupo já recebeu vários prêmios pela excelência de seus pratos, entre eles, como o melhor galeto do Brasil pelo Guia Quatro Rodas e pela Revista Veja –Comer e Beber.

A cidade de São José dos Campos é considerada estratégica para a rede Belgaleto Di Paolo, como para a maioria dos grandes franqueadores nacionais e internacionais, por sua população acima de 730.000 habitantes e principalmente por fazer parte das cidades com maiores PIB do Brasil (esta entre os 20 maiores), recebendo um público exigente, que vem à cidade para fazer negócios de produtos tecnológicos de alto valor agregado.





“O Belgaleto oferece uma oportunidade de saborear uma refeição saudável, com muita qualidade, com bom atendimento e por um preço justo. Na região é o único lugar que conta com o legítimo galeto no cardápio”, finalizou o outro sócio, Francisco Roxo.

Belgaleto Di Paolo

horário: 11h às 22h, de segunda a sábado e aos domingos, das 11h às 16h.

Opção de delivery: Ifood

Endereço: Rua Euclides Miragaia, 145. Centro. S. José dos Campos.