Cresce 50% o interesse por equipamentos de purificação de ar durante a pandemia

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são as regiões que mais procuram pelo esterilizador de ar da Sterilair, que elimina 99,99% do novo coronavírus

Um levantamento feito pela Sterilair, empresa líder na fabricação de esterilizador de ar, apontou que a busca por equipamentos de purificação de ar aumentou durante a pandemia. A análise confirma que as pesquisas pela marca Sterilair aumentaram 50,45% com relação a março a setembro do ano anterior.

Uma das razões para esse crescimento é o recente laudo publicado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e assinado pela Profa. Dra. Clarice Weis Arns, do Instituto de Biologia da Unicamp, que comprova a eficácia do esterilizador Sterilair STR4 para a inativação de partículas virais e de agente virucida para o grupo de coronavírus. De acordo com os resultados dos testes, o equipamento também elimina 99,99% de bactérias e fungos em suspensão no ar, incluindo o SARS-Cov2, que causa o coronavírus.

Segundo Felipe Prado, diretor da Sterilair, a procura pelo esterilizador de ar sempre esteve ligada aos benefícios em termos de saúde e qualidade de vida. “Consumidores e famílias inteiras já compreendiam as vantagens do aparelho para melhorar a qualidade do ar do ambiente, mas agora, há mais um motivo atrelado ao uso: a segurança das pessoas, já que elimina bactérias e vírus, incluindo o vírus da Covid-19, conforme comprovado cientificamente”, explica ele.

Pelo mapeamento feito pela Sterilair, é possível perceber que os estados do sudeste brasileiro estão entre os que mais procuraram pelo produto durante os meses de março a setembro deste ano. São Paulo se destaca com a maior quantidade de pesquisas no site da empresa, em seguida Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Veja o ranking dos estados com maior volume de busca pelo esterilizador de ar durante a pandemia (março a setembro deste ano):

A Sterilair notou essa movimentação na plataforma muito cedo. Já em meados de março — período em que a quarentena foi decretada no país — o volume de pesquisas pela marca e por purificadores de ar cresceu 89,41% em relação ao mês anterior. Em abril, quando as pessoas estavam se adaptando a uma nova realidade e conforme o número de casos avançava no país, o interesse do público continuou em alta e subiu 28,88% em relação a março. Em junho, a procura cresceu 62,69% em relação a maio.

