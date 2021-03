Sabores Ajinomoto: 5 receitas para vender

Equipe de nutricionistas da Ajinomoto do Brasil lista receitas de diferentes segmentos para gerar renda

A venda de alimentos é a fonte de renda de inúmeras famílias pelo País, ainda mais em tempos de crise. Durante os nove primeiros meses de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, a quantidade de microempreendedores individuais cresceu 14,8%, segundo dados do Portal do Empreendedor, do Governo Federal. São mais de 10,9 milhões de trabalhadores, sendo que muitos vendem marmitas, doces, pães, cada um buscando o próprio sustento.

Pensando nesse cenário e buscando uma forma de colaborar com essas pessoas, SAZÓN®, marca líder de temperos da Ajinomoto do Brasil, lançou o “Esquadrão do Amor”, e MID® e FIT, marcas de refrescos da empresa, lançaram “Mulheres que têm sede”, ambas campanhas para incentivar mulheres empreendedoras do ramo de alimentação. Dicas sobre empreendedorismo e outras informações sobre os projetos podem ser encontrados nos sites www.sazon.com.br/esquadrao-do-amor e www.midrefresco.com.br/mulheres-que-tem-sede.

Para contribuir ainda mais com os profissionais deste segmento, a equipe de especialistas em nutrição e gastronomia responsável pelo site Sabores Ajinomoto (www.saboresajinomoto.com.br), da Ajinomoto do Brasil, trouxe algumas sugestões de receitas.

Se o objetivo é preparar marmitas saborosas e balanceadas, o Peito de Frango Assado é o prato ideal e fica uma delícia acompanhado por legumes. A receita rende quatro porções, e o toque do Tempero SAZÓN® Verde garante a preferência da clientela.

Ainda seguindo a linha das refeições principais, a Carne Moída Refogada é daquelas receitas queridinhas e econômicas. O preparo fica delicioso com Tempero SAZÓN® Vermelho, rende oito porções e pode ser servido com purê de abóbora.

Apreciados por quem procura um doce leve para saborear ao longo do dia, os Sequilhos de Baunilha e Limão são sucesso de vendas. A receita é fácil e rende cinco porções. O segredo do preparo fica por conta do MID® Baunilha com Limão.

Para quem é do ramo de confeitaria, as Carolinas de Limonada Suíça podem ser a inovação que o cardápio precisa. A receita, preparada com o lançamento MID® Limonada Suíça, rende oito porções leves e cremosas.

As opções geladas não poderiam ficar de fora. Os Geladinhos de FIT são refrescantes e zero açúcar, perfeitos para entrar para o menu com papel de destaque. O toque especial é de FIT MANGA.

Para outras refeições deliciosas, práticas e equilibradas acesse: www.saboresajinomoto.com.br. O site reúne centenas de receitas e dicas preparadas pela equipe de especialistas em nutrição da Ajinomoto do Brasil. Todas as receitas foram desenvolvidas de acordo com a Política de Nutrição do Grupo Ajinomoto, que visa garantir a saúde e o bem-estar da população.

Confira o passo a passo das receitas a seguir:

PEITO DE FRANGO ASSADO

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 1h e 40 minutos

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes:

1 peito de frango sem osso, cortado ao meio (450 g)

2 pitadas de pimenta-do-reino

1 sachê de Tempero SAZÓN® Verde

2 pitadas de sal

1 dente de alho amassado

2 pitadas de açafrão

meia colher (sopa) de suco de limão

MODO DE PREPARO:

Em uma tigela média, coloque o frango, a pimenta-do-reino, o Tempero SAZÓN®, o sal, o alho, o açafrão e o limão. Misture e leve à geladeira por 1 hora, para tomar gosto. Reserve. Transfira para uma assadeira média, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 20 minutos. Retire o papel e volte ao forno por mais 10 minutos, ou até dourar levemente. Retire do forno e monte as marmitas, congele ou sirva em seguida.

CARNE MOÍDA REFOGADA

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de óleo

1 cebola média picada

2 dentes de alho amassados

800 g de patinho bovino moído

2 sachês de Tempero SAZÓN® Vermelho

meia colher (chá) de sal

1 tomate médio picado

2 xícaras (chá) de ervilha congelada

MODO DE PREPARO:

Em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola e o alho, e refogue por 3 minutos, ou até dourarem. Acrescente a carne moída e frite por 10 minutos, ou até mudar completamente de cor e o liquido formado secar. Adicione o Tempero SAZÓN®, o sal, o tomate e a ervilha, e cozinhe por mais 5 minutos. Retire do fogo e monte as marmitas, congele ou sirva em seguida.

DICA: Sirva acompanhada de purê de abóbora.

SEQUILHOS DE BAUNILHA E LIMÃO

Rendimento: 5 porções

Tempo de preparo: 20 minutos (+10 minutos de forno)

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes:

1 xícara (chá) de açúcar (150 g)

1 xícara (chá) de manteiga sem sal (200 g)

1 sachê de MID® Baunilha com limão

2 ovos

5 xícaras (chá) de amido de milho (500 g)

MODO DE PREPARO:

Em uma tigela grande, coloque o açúcar, a manteiga e o MID®, e misture até obter uma massa. Junte os ovos e mexa bem. Acrescente o amido de milho e sove até que a massa fique lisa e não grude nas mãos. Modele os sequilhos em formato de minidiscos, com cerca de 4 cm de diâmetro, e coloque em uma assadeira grande previamente untada. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por aproximadamente 10 minutos, sem deixar dourar muito. Retire do fogo, espere esfriar e sirva em seguida.

Dica: Antes de levar os sequilhos ao forno, faça “marquinhas” na superfície com o auxílio de um garfo.

CAROLINAS DE LIMONADA SUÍÇA

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 50 minutos (+35 minutos de forno)

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes

Massa

1 xícara (chá) de água (200 ml)

4 colheres (sopa) de manteiga sem sal

1 xícara (chá) de farinha de trigo (110 g)

1 pitada de sal

3 ovos

Recheio

2 gemas

meia xícara (chá) de amido (50 g)

2 xícaras (chá) de leite (400 ml)

1 sachê de MID® Limonada Suíça

Cobertura

2 barras de chocolate branco derretido (180 g)

MODO DE PREPARO:

Faça a massa: em uma panela média, coloque a água e a manteiga, e leve ao fogo alto para ferver. Junte a farinha de trigo, com cuidado e de uma única vez, e misture por 3 minutos, ou até formar uma massa lisa e homogênea, que solte do fundo da panela. Retire do fogo. Coloque na tigela da batedeira e bata em velocidade média, acrescentando os ovos, um a um, por 5 minutos, ou até a massa ficar em ponto que escorra lentamente da espátula da batedeira. Transfira para um saco de confeiteiro com um bico perlê e, em uma assadeira grande, forrada de papel-manteiga, disponha pequenas quantidades de massa em formato de suspiro. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 35 minutos, ou até dourar levemente. Retire do forno e espere esfriar. Prepare o recheio: em uma panela média, coloque as gemas e o amido de milho, previamente dissolvido no leite. Leve ao fogo baixo e cozinhe, mexendo sempre, por 5 minutos, ou até o creme engrossar. Retire do fogo e espere esfriar. Junte o MID®, e misture vigorosamente até dissolve-lo. Transfira para um saco confeiteiro com um bico perlê médio. Com o auxílio do próprio bico, faça pequenos furos no fundo das carolinas e recheie. Mergulhe a parte superior das carolinas no chocolate derretido, espere endurecer e sirva em seguida.

GELADINHOS DE FIT

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 15 minutos (+5 minutos de descanso + 12 horas de congelador)

Elaboração: Sabores Ajinomoto

Ingredientes

2 xícaras (chá) de leite desnatado (400 ml)

meio vidro de leite de coco light (100 ml)

1 sachê de FIT Manga

MODO DE PREPARO:

No copo do liquidificador, coloque o leite, o leite de coco e o FIT, e bata em velocidade média, por 5 minutos, ou até ficar homogêneo. Aguarde por 5 minutos, ou até a espuma formada se desfazer e transfira para 6 saquinhos próprios para geladinho, feche e leve ao congelador por 12 horas, ou até endurecer. Sirva em seguida.

