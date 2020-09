TCL anuncia linha TVs QLED para mercado brasileiro

Em evento digital de lançamentos, marca apresenta novidades para o portfólio e antecipa projetos para as categorias de som e de ar-condicionado

A TCL realizou nesta segunda (31/8) seu evento anual, em versão online, para anunciar os lançamentos do ano para o mercado brasileiro. O TCL Now foi transmitido pelas redes sociais da marca com grande destaque para a linha de TVs QLED, inédita no Brasil, com dois modelos: 4K C715 e 8K X915. Marca líder global em Android TVs, a TCL ampliou, ainda, o portfólio da categoria com um novo produto Ultra HD, a TCL 4K P715 UHD. Aproveitando o encontro, a empresa aproveitou e antecipou as novidades que chegarão em breve na categoria de ar-condicionado e de soundbar, que inclui o modelo TCL 9 Series Ray • Danz, premiada internacionalmente na IFA 2020.

Na ocasião, a TCL apresenta, ainda, a versão brasileira de seu site de marca ( www.tcl.com), que segue os mesmos moldes do global. O projeto otimiza o user experience (UX) e apresenta todos os assets da marca e sua diversidade de portfólio. Os usuários podem comparar produtos, verificar as funções e a disponibilidade de estoque e preço do varejo, visualizar o produto em 3D, além de calcular a distância ideal da TV para o sofá, de acordo com a metragem do ambiente onde pretende instalar o produto.

O TCL Now reuniu as lideranças da SEMP TCL no Brasil e foi apresentado pelo jornalista especialista em tecnologia Leonardo Rocha. Os embaixadores da empresa também fizeram participações muito especiais: Gabriel Medina conduziu o evento ao lado do apresentador e Tatiana Weston-Webb, Sophia Medina, Ryan Kainalo e Rodrygo Goes interagiram e atestaram a qualidade dos novos produtos de forma virtual. A noite foi encerrada com uma participação divertida do Canarinho, mascote oficial da seleção brasileira de futebol.

Em função do atual momento global de atenção com a pandemia da COVID-19, o evento ocorreu, pela primeira vez, de forma virtual. “O sucesso do evento celebra o propósito da marca de oferecer tecnologia de última geração para tornar a vida dos nossos consumidores mais inteligente e criativa. Com apoio do nosso squad de embaixadores e dos casais mais conectados da internet, como Camila Queiroz e Klebber Toledo, e os tiktokers, Agatha Moreira e Rodrigo Simas, conseguimos atrair a atenção de milhares de internautas, comunicar nossos lançamentos de forma leve e divertida, e ao final, lançamos um desafio para continuar espalhando essa energia e empatia da marca com público jovem nas redes sociais”, comemora Patricia Vital, head de marketing da SEMP TCL.

Os executivos apresentaram a estratégia da companhia e enalteceram o momento para trazer a linha QLED para o Brasil. “A TCL faz parte da Aliança QLED desde 2014 e já tem o domínio no desenvolvimento de produtos com a tecnologia de pontos quânticos. Estamos empolgados por finalmente trazer esta categoria para o Brasil, um mercado muito estratégico e importante para a TCL, notadamente apaixonado por TVs de alta tecnologia. Temos certeza de que os consumidores irão se surpreender com a qualidade de imagem, som e conexão que os novos modelos proporcionam”, afirmou João Rezende, head de produtos de áudio e vídeo da SEMP TCL.





TVs TCL QLED

A família de TVs TCL QLED levará os consumidores para uma experiência além da imaginação. É composta pela Série C715, um modelo 4K e principal aposta da TCL para o mercado nacional, e pela surpreendente Série X915, com qualidade 8K. A tecnologia QLED promove aproximadamente 100% de resolução de cores ultra altas em mais de um bilhão de cores, com nuances mais vibrantes e diversas. Já a excelente qualidade do áudio enriquecida pela a tecnologia Dolby Atmos® encanta e aumenta a conexão do público com o que está em exibição na tela.



A Série C715 foi projetada com o recurso HDR 10+ que melhora a exibição 4K UHD da TV por meio de mapeamento dinâmico de tons para oferecer mais níveis de brilho, saturação e contraste. A TV também é equipada com Dolby Vision®, sistema adotado pelos principais estúdios de Hollywood e serviços globais de streaming, para tornar a imagem extremamente vívida, com detalhes incríveis que dão vida ao entretenimento. Com design de tela cheia, as bordas são 25% mais finas que o principal concorrente da mesma categoria, transformando a C715 em um item que completa qualquer ambiente com elegância e charme. A série C715 ainda possui controle de voz hands free integrado, um recurso que facilita o acesso a canais de streaming, sistema de busca, ativação e desativação da TV, troca de entradas e muito mais por reconhecimento de voz, sem a necessidade de um controle remoto.

8K

Modelo X915: TV QLED com resolução 8K (foto: Divulgação/TCL)

Já a Série X915, além de todas as vantagens da tecnologia QLED, oferece incrível qualidade 8K com resolução de 33 milhões de pixels e a tecnologia AI 8K Upscaling que otimiza conteúdos de resoluções inferiores. O Local Dimming permite um controle preciso da luz de fundo que aprimora o contraste e as imagens, juntamente com os sistemas HDR 10+ e Dolby Vision®. Certificada pela IMAX Enhanced, a X915 oferece melhores desempenhos de calibração, resolução, cor, brilho, contraste, quadro e som.



A TV é equipada com um soundbar projetado pela Onkyo, uma das marcas mais tradicionais do mundo em áudio, e que possui tecnologia Dolby Atmos. Ainda, a X915 se torna mais versátil com o controle de voz hands free e revoluciona o engajamento com uma câmera pop-up retrátil embutida, que funde a TV com a melhor experiência social, permitindo possibilidades ilimitadas de conexão com familiares e amigos em qualquer lugar e a qualquer hora através de um aplicativo na própria tv ou em um smartphone. Em termos de design, o formato fullscreen em liga de alumínio faz com que a tela apresente linhas de corte nítidas e suaves e o soundbar Onkyo também possui acabamento luxuoso com fios de lã mesclados a tecidos que permitem excelente fluidez das ondas sonoras.

Gabriel Medina

Gabriel Medina, embaixador da TCL, com o modelo P715 4K UHD (foto: Divulgação/TCL)

A linha de Android TVs TCL fica completa com a Série P715 4K UHD. O sistema operacional Android TV oferece acesso a conteúdo de streaming ilimitado, cerca de 500 mil possibilidades de entretenimento, incluindo filmes, jogos e aplicativos mais recentes em um só lugar. Com o Google Assistant, é possível controlar a TV utilizando apenas os comandos de voz em português e, graças ao Chromecast embutido é possível transmitir com facilidade filmes, fotos, vídeos e músicas de qualquer dispositivo para a TV. A P715 também possui microfone integrado para permitir comandos de voz hands free. Para uma inesquecível experiência de imagem com qualidade de cinema, a TCL P715 tem tecnologia HDR, proporcionando brilho surpreendente, contraste incomparável, cores cativantes e retenção aprimorada de detalhes, além do sistema AI Upscaling 4K da TCL, que otimiza a imagem de conteúdos de resolução inferior.

4K

Modelo P715: Android TV 4K UHD da TCL (foto: Divulgação/TCL)

Parceira da TCL, a Fast Shop terá exclusividade nas vendas das TVs TCL QLED C715 4K, X915 8K e da P715 4K Ultra HD a partir de 31 de agosto. Os produtos podem ser adquiridos em lojas físicas em todo o Brasil e no e-commerce da rede com preços a partir de R$ 3.999. “Iniciamos a parceria com a TCL em maio deste ano e, desde então, a experiência tem sido muito positiva. Os produtos da TCL, sem dúvida, chegaram para fortalecer ainda mais um dos principais pilares da Fast Shop, que é encantar o cliente com novas experiências, inovação e tecnologia. Essa nova linha, que é uma exclusividade Fast Shop, traz inovações certeiras, como soundbar integrado para um som de cinema e comando inteligente de voz por far field, que vão conquistar e surpreender um público tão exigente e antenado como o nosso”, afirma Pedro Velardo, gerente de trade marketing e CRM da Fast Shop.



TCL



A TCL ainda anunciou sua entrada no Brasil na categoria de soundbar que estará disponível no Brasil a partir do final de outubro. Dentre os modelos que desembarcaram no país, o soundbar Ray • Danz TCL 9 Series foi premiado pelo conceituado iF Design Award, na IFA 2020 em Berlim, Alemanha. O soundbar amplia as possibilidades da TCL para novos mercados.



A próxima temporada de verão promete um ambiente mais fresco e agradável com as adições na categoria de ar-condicionado da TCL. Terceira maior exportadora global de condicionadores de ar da China, a marca amplia, em breve, seu novo portfólio para o mercado brasileiro com o lançamento de dois novos modelos split, o TCL Elite Series Inverter e o TCL Elite Series Convencional, nas versões só frio e quente e frio. Todos os modelos estarão disponíveis nas capacidades de 9.000, 12.000, 18.000 e 24.000 BTU/h e são opções ideais para aplicações residenciais com design moderno, sofisticado e elegante, além de funcionalidades práticas que facilitam o uso no dia a dia e trazem mais conforto ao usuário.

Linha Elite Series da TCL (foto: Divulgação/TCL)

Com tecnologia superior, os aparelhos de ar-condicionado da linha Elite Series proporcionam uma economia de energia de até 75% (modelos do tipo Inverter quando comparado a modelos convencionais), além de contarem com o sistema de filtragem Silver Ion, que ajuda na retenção de poeira, vírus e bactérias tornando o ar mais limpo e saudável. Toda a linha Elite Series também conta com serpentinas de cobre e gabinete construído em chapas de aço galvanizado, que aumentam a resistência corrosão, proporcionando maior robustez e durabilidade, especialmente em ambientes litorâneos. Além disso, possuem display indicador invisível que deixa o visual mais refinado e proporciona melhor leitura de temperatura.

SEMP TCL

A SEMP TCL é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, uma trajetória de incessante inovação. Foi a responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de TV e de rádio no Brasil. Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história, com a multinacional chinesa TCL Corporation. Inicia-se uma nova joint venture, agora, com a líder global em Android TVs e segunda maior fabricante de televisores do mundo, passando a empresa a se chamar SEMP TCL e a oferecer ao mercado brasileiro produtos de duas grandes marcas: SEMP e TCL. Já em 2019, consolida sua parceria de maior relevância no âmbito esportivo, após a união com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para patrocínio da Seleção Brasileira de Futebol, além do patrocínio ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do squad de embaixadores de alta relevância no surfe e no futebol, com Gabriel Medina, Tatiana Weston-Webb, Sophia Medina, Ryan Kainalo e Rodrygo Goes. Sua ousadia, criatividade e inovação fazem da SEMP TCL uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre apresentando produtos com qualidade e design superiores, com tecnologias inteligentes que proporcionam a melhor experiência de entretenimento e conexão aos consumidores. Para mais informações, acesse www.semptcl.com.br.

TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK, incorporada nas Ilhas Cayman com responsabilidade limitada) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder global no segmento de TVs. Classificada em 2º lugar no volume de vendas do mercado global de TVs em 2019, de acordo com a Sigmaintell, a TCL opera seus próprios centros de fabricação e pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo com produtos vendidos em mais de 160 países. A TCL é especializada na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de eletrônicos de consumo, que variam entre TVs, dispositivos de áudio e produtos domésticos inteligentes. Para mais detalhes, visite: http://electronics.tcl.com.