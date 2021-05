COOP lança nova edição de colecionáveis

A febre por selinhos está de volta. No período de 3 de maio a 19 de setembro, a Coop realizará a sexta edição da bem-sucedida campanha de colecionáveis, a qual terá como vedetes, panelas e frigideiras antiaderentes da marca suíça Zyliss, produzidas na Itália.

Além de ser um reconhecimento pelas compras realizadas na Coop, esta campanha de colecionáveis também visa proporcionar maior convivência entre os membros da família, principalmente na cozinha – lugar de descontração e união, daí ser batizada de Juntos por Momentos com Mais Sabor.

No período da ação, a cada R$ 30,00 em compras nos supermercados ou drogarias Coop, o cooperado ou cliente terá direito a um selo para colar na cartela e garantir, com desconto especial, o conjunto de três frigideiras, duas caçarolas com tampa e uma panela de molho, revestidas internamente com material antiaderente e com revestimento exterior de laca para resistir às altas temperaturas.

Não dá direito a selos compra de medicamentos, tabaco e bebidas alcoólicas com graduação acima de 13°, além dos serviços da Coop e gastos com abastecimento nos postos de combustíveis da rede.

Para contribuir ainda mais com os cooperados e clientes, haverá alguns produtos aceleradores, como explica a analista de Marketing, Luana Adolfo. “A cada R$ 10,00 na compra de um deles, cooperado ou cliente ganha 1 selo extra para colar na cartela. E a oferta de aceleradores é a mais variada, pois a cada 21 dias, serão aproximadamente 800 novos produtos de diversos setores à disposição dos consumidores”.

Nos anos anteriores, a Coop já realizou campanha de colecionáveis envolvendo refratários, facas e personagens Disney e a escolha por panelas neste ano vai ao encontro da mudança de comportamento das pessoas. Isto é, com a pandemia e aumento da prática do home office, cresceu consideravelmente o número de pessoas que passaram a cozinhar mais em casa, exigindo cada vez mais utensílios de boa qualidade e novos eletroportáteis.

Para quem optar pelo Coop Retira, os selos de descontos serão entregues no momento em que o cliente retirar os produtos na loja e, no caso do Coop Entrega, os selos serão entregues juntamente com as compras.

Coop

A Coop fechou o exercício de 2020 com faturamento total de R$ 2.618 bilhões, 9% superior ao ano anterior, possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 895 mil cooperados ativos e 103 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 69 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br

Juntos por Momentos com Mais Sabor