Arquipélago da Madeira lança cartilha com detalhes sobre reabertura aos turistas

Empenhado em se posicionar como um destino turístico totalmente seguro para receber turistas internacionais, o Arquipélago da Madeira lançou a cartilha “Madeira Safe to Discover”, com informações do plano de atuação para a retomada, além de detalhes sobre as regras e as boas práticas para os viajantes. Com a reabertura do destino português iniciada hoje, dia 1º de julho, o objetivo é comunicar as recomendações e garantir a segurança de residentes e visitantes.

O material aborda todos os procedimentos e boas práticas recomendadas, a começar pela preparação da viagem. Isso porque o governo da Madeira passa a exigir a apresentação de um exame para Covid-19, realizado até 72 horas antes do desembarque. Para agilizar a saída do aeroporto, foi desenvolvido o app Madeira Safe to Discover, onde o visitante poderá se registrar, responder o questionário obrigatório de saúde e incluir o teste.

O governo local também irá oferecer testes aos passageiros que não portarem o exame, que serão realizados no formato RT-PCR no momento da chegada e sem nenhum custo. O passageiro será avisado sobre o resultado em até 12 horas e deverá permanecer em seu hotel durante o tempo de espera. A cartilha mostra todo o passo a passo e ainda reforça a importância do uso de máscara, o distanciamento social e também a higienização das mãos em todas as etapas.

Além de informações sobre os procedimentos necessários no momento da chegada, o guia “Madeira Safe to Discover” detalha os protocolos recomendados para o uso de transporte e traslados, para o funcionamento de atrações e também dos hotéis da região. Para os estabelecimentos hoteleiros, por exemplo, é indicado o check-in online, além de definida a ocupação máxima de quartos e limite no número de hóspedes, principalmente nas áreas comuns, entre outras práticas.

O documento terá atualizações de acordo com a evolução da pandemia ou sempre que necessário. Para acessar o conteúdo, acesse https://bit.ly/MadeiraSafetoDiscover.

Com a abertura do destino para turistas internacionais, o Turismo da Madeira também já conta com toda a programação de voos esperados para o mês. A previsão é receber 83 desembarques semanais provenientes de mais de 20 cidades da Europa.

O Arquipélago da Madeira registrou um baixo número de infectados e agiu com rapidez para controlar o vírus em seu território, assim como o restante de Portugal, país amplamente reconhecido por suas ações com relação ao combate ao surto. A região teve apenas 92 infectados, dos quais 90 já estão recuperados. Não houve nenhum óbito.

Arquipélago da Madeira

Porto Santo_MiradouroPortela009©Andre Carvalho

Considerado o melhor destino insular do mundo, a Madeira é um pequeno paraíso português situado em meio à imensidão do Oceano Atlântico. De origem vulcânica, sua localização privilegiada proporciona clima ameno e mar com temperatura agradável o ano inteiro, além de impressionantes cenários de montanhas, vales e penhascos, todos cobertos pela exuberante vegetação Laurissilva, nomeada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O arquipélago é formado por um conjunto de ilhas, sendo as principais e únicas habitadas Madeira e Porto Santo. Há excelentes opções em balneários, monumentos históricos e ótimos hotéis e restaurantes, onde se pode provar a deliciosa gastronomia e os premiados vinhos madeirenses. Para mais informações, acesse www.madeiraallyear.com.