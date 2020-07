Death Stranding é o mais novo jogo a receber a tecnologia NVIDIA DLSS 2.0

A NVIDIA anuncia nesta quarta (1º) que a versão para PC de Death Stranding, prevista para chegar em 14 de julho, contará com a tecnologia NVIDIA DLSS 2.0. O DLSS 2.0 dará ao jogo uma melhora significativa no desempenho, permitindo mais de 100 FPS em 1440p ou mais de 60 FPS em 4K em todas as GPUs GeForce RTX .

Death Stranding é um título do lendário desenvolvedor de jogos Hideo Kojima e seu estúdio Kojima Productions.

“Death Stranding já tem a reputação de ser visualmente incrível, mas o NVIDIA DLSS 2.0 ajuda a tornar a estreia no PC algo ainda mais especial. O desempenho extra que o NVIDIA DLSS 2.0 oferece a Death Stranding permite que os jogadores atinjam o vasto potencial gráfico da plataforma de PC, aumentando as configurações e a resolução dos gráficos, proporcionando a visão que temos para o jogo.” – Akio Sakamoto, CTO da Kojima Productions.

Death Stranding é renderizado pelo Decima Engine, da Guerrilla Games, que agora se torna o mais recente game engine a obter os benefícios de desempenho da tecnologia NVIDIA DLSS 2.0. O lançamento de Death Stranding no PC demonstra a confiança que os desenvolvedores de jogos têm na tecnologia.

