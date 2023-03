Costao sedia jantar oficial de apresentação do livro ‘Floripa 350 anos’

Na noite do dia 22 de março, o Costao do Santinho Resort foi sede de um encontro especial reunindo empresários, políticos e representantes do trade em um jantar que marcou o início das celebrações do aniversário de 350 anos da cidade e a apresentação do livro Floripa 350 anos. A obra, amplamente ilustrada, com 224 páginas e com assinatura do jornalista e historiador Maurício Oliveira, conta a trajetória da cidade e seus potenciais estratégicos.

‘Floripa 350 anos’

“Para o Costao é um marco participar deste momento, não apenas sediando o encontro, mas também como parceiro e apoiador da prefeitura municipal de Floripa, potencializando cada vez mais o nosso destino”, destacou Daniela Rocco, diretora comercial e de marketing do Costao.

Costão do Santinho

O Costao do Santinho é um dos principais propulsores do mercado de turismo, lazer e eventos, trazendo um olhar cada vez mais direcionado para a pluralidade e potencial de Florianópolis.

“A melhor forma de preservar a natureza é o desenvolvimento e essa obra registra o olhar que os empresários têm para a nossa cidade e sermos palco da apresentação desse documento muito nos orgulha”, finalizou o presidente do conselho e fundador do Costao, Fernando Marcondes de Mattos.