Campanha #ViajePeloBrasil quer incentivar turismo doméstico

Para estimular o turismo local e valorizar os destinos nacionais, bem como toda a cadeia produtiva do segmento, o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turística (SINDEPAT), no espírito de união que as associações de turismo vêm mostrando neste momento, convidou as principais entidades de turismo para a campanha #ViajePeloBrasil. Gravemente impactado pela paralisação das viagens em função da pandemia do novo coronavírus, o setor de turismo brasileiro se prepara para a retomada com segurança, sustentabilidade e em conformidade com as orientações das autoridades de saúde.

SINDEPAT

Estimular nos brasileiros a vontade de viajar pelo país é o objetivo da campanha #ViajePeloBrasil, e por meio dos associados de todas as entidades fazer a mensagem chegar ao público final. Despertar o interesse em conhecer os destinos locais, a diversidade cultural do país, o sol e as praias, a gastronomia, os eventos e os parques, todas as atrações próximas, que devem ser valorizadas. Com dimensões continentais, o Brasil oferece opções turísticas diversas que, mais do que nunca, estão de braços abertos para os brasileiros.

“Nosso objetivo com a campanha é despertar o desejo do viajante brasileiro para, quando possível, optar por viagens pelo Brasil. Ajudando a impulsionar o turismo doméstico e a economia nacional como um todo”, afirma o presidente do SINDEPAT, Murilo Pascoal, também CEO do Beach Park.

A iniciativa tem a participação das principais entidades do setor turístico no Brasil, incluindo ABAV, ABEAR, ABEOC, ABETA, ABIH, ABLA, ABRACORP, ABRAPE, ABRASEL, ADIBRA, AIRTKT, AVIESP, AVIRRP, BLTA, BRAZTOA, FBHA, FENACTUR, FOHB, FOREVENTOS, RESORTS BRASIL, SINDEPAT, UBRAFE, UNEDESTINOS e do Movimento Supera Turismo Brasil, que representam os segmentos de parques e atrações, hotéis, resorts, agenciamento de viagens, companhias aéreas, eventos, bares e restaurantes, destinos entre outros. Unidos, todos esses atores representam mais de 8% da riqueza produzida no país e respondem pela geração de milhões de empregos. O vídeo com os cenários brasileiros foi produzido e doado para a campanha pelo Beach Park.

#ViajePeloBrasil

Aqui, o link para o vídeo da campanha: