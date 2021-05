Segurança alimentar e higiene: por que é importante se prevenir?

Segurança alimentar é um tema diretamente ligado ao preparo correto de alimentos, ao consumo de bebidas e também à lavagem e limpeza dos produtos e ingredientes utilizados.

Ficar atento a essas práticas é uma das principais formas de garantir refeições livres de bactérias ou microorganismos. Produzir refeições seguras sempre foi um tema discutido por restaurantes e pelo público em geral. No entanto, a pandemia ressaltou ainda mais sua relevância.

Atualmente, a preocupação com a higiene dos produtos deixou de estar apenas nos bares e restaurantes. Tomar cuidado com a limpeza de alimentos e bebidas baratas compradas no mercado também virou hábito de grande parcela da população.

Saiba mais a seguir!

Por que ficar atento à limpeza de alimentos e bebidas?

Realizar a lavagem e a limpeza de qualquer item dentro da sua cozinha é imprescindível para que a comida não seja contaminada e afete os membros da família.

E neste caso, não estamos apenas falando da COVID-19. Além do vírus, fungos e bactérias presentes nas refeições também são capazes de afetar o organismo humano, causando um grande mal-estar.

Por isso é importante fazer a limpeza periódica tanto dos utensílios de cozinha, quanto dos alimentos utilizados. Já que você vai gastar mais produtos de limpeza durante este tempo, pode procurar por um atacado de produtos de limpeza perto de você.

Lave bem as verduras e legumes

Lavar as folhas e os legumes já é um costume, mas é importante ficar ainda mais atento durante a pandemia. Estes alimentos, geralmente, ficam expostos nos supermercados e absorvem tudo o que existe no ar.

Utilize água em abundância na hora de lavar e deixe-os de molho no vinagre. Alguns minutos já são suficientes para desfazer qualquer contaminação.

Higiene os produtos assim que chegar em casa

Quem vai ao mercado precisa adquirir o hábito de limpar os produtos assim que eles são colocados na cozinha. Higienize cada item — até aquele pote de Nutella grande que você comprou — antes de guardá-los na dispensa.

Higienize as caixas e produtos enlatados com um pano e álcool 70. Se puder lavar as caixas de leite e as garrafas de cerveja e bebidas alcoólicas, faça isso.

Lembre-se que os produtos ficam expostos e passam por vários setores antes de chegar às prateleiras.

Faça a limpeza completa da cozinha

Você sabia que os utensílios de cozinha também contaminam a refeição? De nada adianta limpar o leite condensado barato e não lavar bem os talheres, as panelas e as bancadas.

Limpe a sua cozinha com uma frequência maior e tenha cuidado com os itens que estão em contato direto com os alimentos.

Fazer este tipo de higienização também é muito importante para garantir a segurança alimentar da sua família.

Imagem de congerdesign por Pixabay