App de delivery 99Food lança Guia da Comunidade para promover respeito e fortalecer diversidade

Documento de boas práticas foi desenvolvido com Instituto Ethos e inclui informações sobre combate ao racismo, ao assédio e à LGBTQIfobia

• Clientes, entregadores e entregadoras e restaurantes parceiros participaram da construção do Guia, que foca na conscientização

• O objetivo é diminuir casos de desrespeito que, atualmente, representam 64% dos conflitos na plataforma

O aplicativo de delivery 99Food, lança o Guia da Comunidade 99Food, iniciativa inédita no setor e que tem como objetivo promover respeito, gentileza e fortalecer a diversidade entre clientes, entregadores, entregadoras, além de bares e restaurantes parceiros. A iniciativa dá continuidade à ação implementada pela empresa de mobilidade urbana 99 há pouco mais de um ano para conscientizar usuários e usuárias do app. O documento é fruto da parceria com o Instituto Ethos, referência em responsabilidade social empresarial no Brasil.

De acordo com a empresa, de todas as ocorrências registradas nos últimos 12 meses na plataforma envolvendo segurança, 64% estão relacionadas a desrespeito. Deste total, os episódios de discriminação são 2%. Os de assédio, 3%. As agressões verbais são 20% e as físicas, 4%. Ainda existem queixas relacionadas ao trânsito, como desrespeito às normas e falta de atenção, que são 24%. Os 11% restantes são incidentes diversos. Ou seja, casos que poderiam ser evitados se o respeito tivesse prevalecido.

Entre as orientações do Guia estão capítulos sobre o combate à discriminação contra as mulheres, população negra e LGBTI+, entre outros grupos minorizados. O material oferece dicas de segurança para clientes, entregadores e entregadoras, além de restaurantes parceiros, assim como instruções para lidar com situações sensíveis, priorizando a gentileza e a empatia. O documento inclui também cuidados com higiene e saúde e promove o respeito às leis de trânsito, contribuindo para evitar acidentes.

Guia da Comunidade 99Food

O Guia colabora para combater situações de desrespeito na plataforma e traz um passo a passo sobre como as pessoas devem agir caso presenciem ou sejam vítimas de algum tipo de ofensa, assédio, golpes ou discriminação.

“A 99Food quer que todas as pessoas que usam o app lutem pelo respeito e pela diversidade”, diz Débora Ferro, Diretora de Plataforma da 99Food. “Para nós é muito importante que elas reportem casos de desrespeito e discriminação para que possamos agir com mais rapidez, bloqueando perfil de pessoas agressoras. Desta forma, a plataforma será mais segura e tolerante”, complementa.

Produzindo o Guia da Comunidade 99Food

O documento foi construído em conjunto com a sociedade, ouvindo a Comunidade da 99Food: clientes, entregadores e entregadoras, representantes de restaurantes, e colaboradores e colaboradoras da plataforma. Durante o processo de elaboração do material, houve ainda a participação de representantes especialistas nas áreas de psicologia, sociologia, antropologia, economia e jornalismo.

“Nós do Instituto Ethos trabalhamos para apoiar as empresas na contribuição de uma sociedade mais justa, respeitosa e sustentável. E o Guia da Comunidade 99Food é um exemplo palpável de como as empresas podem se posicionar mediante à promoção de direitos, além de ser um instrumento, fruto de um diálogo coletivo, busca trazer informações, combater discriminações e incentivar melhores práticas de todos os atores sociais da Comunidade”, afirma Scarlett Rodrigues, coordenadora de Projetos em Direitos Humanos do Ethos.

O Guia foi balizado ainda por uma consulta pública (feita entre 13 de agosto e 5 de setembro deste ano) que alcançou 3.788 mil respostas, envolvendo clientes, entregadores e entregadoras, além dos restaurantes da comunidade. Desses, a amostragem aponta que 50% se declararam pardos, 28% brancos e 14% negros.

Questionados sobre a criação do Guia da Comunidade focado no serviço de delivery, a maioria (89%) consideraram que o documento será útil, muito útil ou extremamente útil. 51% consideram que o material ajudará no momento de realizar a entrega de um pedido na plataforma, seja para entregador parceiro ou entregadora parceira, restaurante ou clientes; e 49% acreditam que ele ajudará outras pessoas a agirem corretamente durante a realização ou entrega de um pedido, melhorando as relações entre as partes.

Entre os assuntos considerados mais relevantes para estar no Guia, 93% consideraram importante ter acesso às informações de como se comunicar com a plataforma; 92% quiseram ter informações de segurança relacionadas às entregas e direção segura e consciente; e 90% buscavam saber mais sobre como se prevenir diante de comportamentos violentos ou criminosos. Esses resultados revelam uma sinergia do conteúdo que está presente no Guia, com as expectativas da comunidade, demonstrando que todo o diálogo feito anteriormente resultou em um conteúdo importante para as pessoas.

O Guia da Comunidade 99Food ficará disponível nesse link e será divulgado para toda a base do aplicativo. Além disso, a empresa irá promover comunicações de conscientização para reforçar a importância do documento para toda a comunidade.

99Food

A 99Food é uma plataforma de intermediação de entregas dos estabelecimentos locais de uma maneira tão simples quanto solicitar uma corrida dentro do app 99. A 99Food usa a mais alta tecnologia para conectar os sabores e cultura gastronômica do Brasil e oferecer para as pessoas uma ampla variedade de locais com opções simples, acessíveis e deliciosas para comer todos os dias. A companhia faz parte da empresa global DiDi Chuxing (“DiDi”) e está disponível para usuários do aplicativo 99Food (para Android e iOS).

Instituto Ethos

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, com mais de 20 anos de atuação, tem a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerirem seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável. A organização trabalha com questões relacionadas à ética, desde sua fundação, em 1998. O Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, criado em 2006, vem estimulando o setor empresarial a incorporar práticas de integridade em seus planos de negócio. As temáticas dos direitos humanos e da igualdade de gênero e raça também são abordadas na Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero. Além disso, em 2009, o instituto criou o Fórum Clima, que engaja empresas na busca por soluções frente às mudanças do clima. Vale destacar, que duas importantes conferências são realizadas anualmente: a Conferência Ethos e a Conferência Brasileira de Mudança do Clima.