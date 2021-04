Positivo Tecnologia adere ao Movimento Unidos Pela Vacina

Empresa brasileira fortalecerá o propósito da iniciativa ao doar computadores que contribuirão para registro de dados da vacinação contra a Covid-19

A Positivo Tecnologia reafirma o compromisso de minimizar os efeitos da pandemia e anuncia apoio ao Movimento Unidos Pela Vacina. O intuito da empresa brasileira de tecnologia é facilitar o processo de vacinação contra a Covid-19 por meio de ações alinhadas aos objetivos do Movimento. Neste sentido, a companhia doará computadores modelos All in One da marca Positivo para 15 cidades de sete estados brasileiros.

Os equipamentos serão utilizados por secretarias municipais de saúde para registrar e contabilizar dados de vacinação, em tempo real. Os municípios contemplados são: Abaíra e Presidente Jânio Quadros (BA); Maranguape (CE); Alhandra, Congo, Juripiranga e Santa Cecília (PB); Astorga, Espigão Alto do Iguaçu e Reserva (PR); Boa vista (RR); além de Amparo, Barra Bonita e Casa Branca (SP).

Os computadores serão entregues nessas localidades pela Positivo Tecnologia em nome do Unidos Pela Vacina, a partir desta semana. A decisão da empresa por essa forma de apoio está baseada em pesquisa realizada pelo Movimento junto às lideranças e agentes de saúde dos municípios. Dentre as questões mais críticas apontadas no levantamento está a falta de computadores para registrar informações do programa de vacinação. Nesse cenário, aumentam-se as chances de atraso no relato oficial quanto ao número de pessoas vacinadas diariamente.

Presidente da Positivo Tecnologia,Hélio Rotenberg

O Movimento Unidos Pela Vacina é uma iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil para tornar viável a vacinação de todos os brasileiros até setembro de 2021. “O esforço do Movimento está em linha com o propósito da Positivo Tecnologia de melhorar a vida das pessoas com o uso da tecnologia. Queremos fazer a nossa parte para facilitar a vacinação e o bem-estar de todos os brasileiros”, afirma o presidente da empresa, Hélio Rotenberg.

Com participação de atletas, artistas, cientistas, empresas e representantes de comunidades, entidades setoriais e instituições da sociedade civil, o Movimento Unidos Pela Vacina atua em rede para articular medidas e ações que acelerem nacionalmente o processo de imunização.

“A pandemia produziu um cenário de extrema complexidade, convidando toda a sociedade para uma atuação cooperativa. Contar com a Positivo Tecnologia na busca por remover possíveis obstáculos à vacinação é fundamental. Conectar cidades a parceiros que podem contribuir para acelerar essas soluções é o caminho para alcançarmos o que todos desejamos, que é vencer a corrida pela vida e pela recuperação da economia do país”, complementa Marisa Cesar, CEO do Grupo Mulheres do Brasil.

Além de adesão ao Unidos pela Vacina, a Positivo Tecnologia implementou uma série de iniciativas para combater os efeitos da Covid-19 na sociedade brasileira. Em parceria com empresas de diversos setores, mobilizou funcionários no Brasil e exterior para ajudar a aumentar a capacidade de produção de ventiladores pulmonares da fabricante Magnamed. Também se solidarizou com a população amazonense e doou cilindros de oxigênio a três hospitais da região metropolitana de Manaus.

Outra medida da empresa para minimizar os efeitos da pandemia beneficiou professores e alunos de escolas públicas e privadas, ao oferecer acesso gratuito a plataformas de ensino a distância, as quais permitem aprendizado adaptativo de Português e Matemática, conforme a evolução do desempenho dos alunos. A companhia também apoiou a startup Hilab no processo de fabricação de testes que identificam anticorpos reagentes ao novo coronavírus. Adicionalmente, doou notebooks, celulares e tablets a instituições filantrópicas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Unidos pela Vacina

