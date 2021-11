Precisa de óculos? Veja os melhores modelos disponíveis nas óticas em Guarulhos!

Mais de 30 milhões de brasileiros têm a necessidade de usar óculos de grau para enxergarem melhor. Em contrapartida, as armações se tornaram acessórios que fazem parte do mundo da moda e os óculos de sol podem e já são usados por pessoas que não precisam de grau, mas querem se proteger contra a luz do sol.

Se você quer comprar uma armação que esteja nas tendências do momento em uma boa ótica em Guarulhos, mas ainda não sabe ao certo qual modelo escolher, então fique ligado nessas dicas super incríveis que vão te ajudar a fazer a compra certa. É muito importante pensar que esse é um objeto de longa duração e que deve ser escolhido com cautela e de forma bem pensada.

Confira as melhores e mais bonitas armações

Além da necessidade, a estética e a beleza dos óculos também são fatores que precisam ser levados em consideração, afinal, cada pessoa tem um estilo e um gosto pessoal. Confira aqui alguns dos modelos mais bonitos e funcionais para você.

Modelo Losango

Extremamente chique, muito ousado e estiloso, o modelo losango é mais produzido como óculos de sol. é menor do que os estilos quadrados e ovais, por exemplo, mas é muito versátil e está na tendência para o verão. Ele pode ser usado em ocasiões mais pontuais, isso porque nem sempre você conseguirá combiná-lo com o seu look.

Imagem: Extra Ótica

Modelos minimalistas

Está super em alta hoje escolher armações que tenham modelos mais minimalistas e que ajudem a destacar mais o rosto do que a própria armação, fazendo com que ela se torne mais um acessório que complemente o rosto do que seja a atração principal. O modelo minimalista é mais produzido em materiais metálicos, uma desvantagem aqui é que eles são mais frágeis e devem ser tratados com um cuidado maior para poderem durar mais.

Imagem: Extra Ótica

Modelos com estampas

Aqueles que pensam que as estampas são usadas somente nas roupas estão muito enganados. Os óculos estampados são muito lindos e conferem uma personalidade forte para aqueles que escolhem usá-los. Podem existir nas cores e formatos mais variados, desde os mais simples, como preto com branco ou marrom, até os mais ousados, como vermelho, rosa e azul. É mais complicado conseguir combiná-los com todos os tipos de roupas, mas não é impossível, vai depender muito da armação e do seu estilo também.

Imagem: Extra Ótica

Óculos degradê

Se você gosta de usar modelos diferentes e estar super na moda, o óculos degradê é o ideal para você. Ele tem esse nome porque possui uma cor mais forte que vai perdendo o tom até ficar em outra tonalidade. Podem haver diversos modelos e cores que se encaixam nessa categoria, que vai dos mais ousados aos mais minimalistas.

Imagem: Extra Ótica

Óculos espelhado

Um modelo muito bonito e que pode ser usado em ocasiões mais específicas e que não combinam com todo o tipo de evento. Mas, ao mesmo tempo é muito estiloso e versátil e também é bastante confortável.