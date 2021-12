Walter Schalka é eleito destaque do Ano em Liderança ESG pela Revista GQ Brasil

A tradicional premiação da publicação foi realizada na última sexta-feira (3), no Rio de Janeiro

Walter Schalka, presidente da Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, foi eleito “Men of The Year” na categoria Liderança ESG na 11ª edição dapremiação anual promovida pela Revista GQ Brasil. A publicação reconhece os homens – e a mulher – que mais se destacaram no ano, no País.

Walter Schalka, presidente da Suzano

“Estendo esse reconhecimento aos mais de 15 mil colaboradores e colaboradoras da Suzano, que diariamente contribuem para a construção de um mundo melhor, gerando e compartilhando valor com toda a sociedade”, afirma o executivo. “A Suzano é uma empresa de capital natural, portanto, o ESG sempre fez parte da agenda da companhia, mas queremos evoluir ainda mais e engajar outras lideranças, empresas e a sociedade nessa agenda”, complementa.

Liderança ESG

Na cerimônia de premiação, realizada no Rio de Janeiro, a publicação ainda destacou os premiados nas categorias Música, Esporte, TV, Literatura, Responsabilidade Social, Empreendedorismo, Ciência, Influência Digital, Moda, além de Mulher do Ano e Ícone GQ. Essa é a primeira vez em que a revista inclui a categoria Liderança ESG na premiação.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br