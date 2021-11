Fabiola Molina Store veste a Seleção Brasileira Juvenil de Natação no Campeonato Sul-Americano de Lima

Marca criou estampa exclusiva para o evento. Saiba mais

De 9 a 13 de novembro, a seleção brasileira juvenil de natação com 48 integrantes, sendo 24 atletas no feminino e 24 no masculino estão participando do Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos em Lima, no Peru. A marca Fabiola Molina Store desenvolveu maiôs e sungas personalizadas com estampa exclusiva para este evento.

Fabiola Molina Store

Foto:Divulgação

Para Fabiola Molina Store, marca incentivadora do esporte no Brasil, é uma honra estar presente em mais esse momento apoiando e prestigiando os novos talentos do país na construção de um legado, assim como a idealizadora da marca, a atleta olímpica Fabíola Molina!

Seleção brasileira juvenil de natação

Quer acompanhar? Veja mais informações no site da Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos – CBDA.

https://novo.cbda.org.br/