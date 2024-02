São José conquista selo internacional por excelência na arborização

A excelência na gestão do patrimônio arbóreo público levou a cidade de São José dos Campos a conquistar, pelo 5º ano consecutivo, o selo internacional do Programa Tree Cities of The World.

O programa acontece desde 2019 e é organizado pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) e pela Fundação Arbor Day, ambos ligados a ONU, e reconhece as cidades que realizam uma boa gestão e valorizam a arborização urbana.

Nesta edição, além de São José dos Campos, outras 18 cidades brasileiras também foram reconhecidas.

São José dos Campos

Este reconhecimento internacional evidencia o trabalho de São José na gestão realizado por meio do programa Arboriza São José, que reúne um conjunto de ações para a modernização e preservação do patrimônio arbóreo, como plantio de mudas, diagnóstico preventivo das árvores localizadas em vias públicas, emissão de laudos, cadastramento digital do patrimônio arbóreo, capacitação técnica e educação ambiental, além da digitalização e integração de banco de dados sobre o tema, incluindo a possibilidade ao cidadão em acessar todas árvores cadastradas no portal Geosanja, além de interagir diretamente com as arvores através do QR CODE.



Em razão da reconhecida excelência do Arboriza São José, as principais entidades brasileiras e mundiais que atuam no tema escolheram o município para a realização dos principais eventos latino-americanos sobre arborização e florestas urbanas em 2024 e 2025.

Plano Municipal de Arborização Urbana

O Plano Municipal de Arborização Urbana é um dos principais instrumentos para planejamento e gestão da arborização urbana do município, que traz diretrizes para implementar a arborização na cidade, indicando, por exemplo, as espécies mais adequadas para plantio nas áreas públicas, metas para ampliar a arborização em vias públicas dos bairros e definição de áreas prioritárias para plantios. A fase atual do plano está plantando 5.000 árvores em todas as regiões da cidade.

Prefeitura de São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos já realizou o cadastramento de mais de 50 mil árvores existentes em calçadas, canteiros, praças e áreas verdes do município. O número corresponde a 60% do patrimônio arbóreo público da cidade, e serão todas cadastradas.

O Plano Municipal de Arborização estimou o patrimônio arbóreo de São José em 80 mil árvores urbanas, que vêm sendo cadastradas desde junho de 2020. Após o cadastro, cada árvore recebe uma placa de identificação com numeração específica e QR Code, que pode ser lido por dispositivos móveis, como celulares e tablets com acesso à internet.

Selo internacional do Programa Tree Cities of The World