Aplicativos como WhatsApp Business geram maior conexão entre a empresa e o cliente

Utilizar ferramentas de contato auxilia no relacionamento com cliente

Novas ferramentas de comunicação são criadas, inovadoras e pode-se dizer até mesmo revolucionárias a cada dia para a melhoria no marketing empresarial e também com o contato e relacionamento com o seu cliente. Em 2009, foi criado o aplicativo que ajudou e ainda ajuda muito na relação e comunicação entre as pessoas: o WhatsApp. É um aplicativo que já alcançou a marca de dois bilhões de usuários ativos. Isso é a prova de que é uma ótima ferramenta a ser usada.

Com a intenção de utilizá-lo para vendas, o empresário consegue instalar o aplicativo WhatsApp Business. Ele foi desenvolvido e direcionado apenas para contas comerciais, para que auxiliem na organização e demonstração de produtos, pois o mesmo tem a função de catálogo, onde o empresário consegue colocar fotos com os valores dos seus produtos. Para quem utiliza o aplicativo, ele obtém a função de venda, que o cliente pode colocar os itens desejados no carrinho e também efetuar pagamentos do próprio whatsapp. Além de que o empreendedor consegue estipular horários de atendimento pelo aplicativo gerando mensagens automáticas de saudação assim que o cliente envia mensagem. Existe a opção também de separar as conversas dos clientes através das etiquetas, que organizam os pedidos por: desenvolvimentos, pagos, retirados e concluídos. Gerando assim uma maior organização para a empresa à medida que se é efetuado a solicitação pelo cliente.

Se planejar para aderir e estruturar uma nova plataforma de comunicação com o cliente é uma forma de manter um bom atendimento, até porque as pessoas que buscam esses recursos gostam de formas rápidas de solução. Portanto, estar à disposição é uma maneira de atrair e fidelizar o seu cliente.

Ter uma linguagem próxima é um bom caminho para manter a relação mais íntima com o seu cliente, e, apesar da rapidez do contato, pode-se utilizar uma ferramenta dentro da API do WhatsApp Business para segmentar e direcionar o que o seu cliente necessita, o WhatsApp Bot. Para adotá-lo, há a opção de realizar uma solicitação direta ao Facebook ou contratar uma empresa provedora oficial de confiança do WhatsApp. Com a configuração do bot, mensagens automáticas e rápidas podem ser configuradas para a comunicação e obtenção de informações sobre o que seu cliente deseja. Dessa forma consegue-se fazer uma maior seleção para que o mesmo seja direcionado para a sua real necessidade. Como por exemplo: a empresa gera opções através de números e o cliente responde a medida da sua instância. Garantindo assim um melhor direcionamento.

Através da tecnologia, pode-se garantir facilidades que um tempo atrás não eram possíveis. Portanto, utilizar da melhor forma e gerar novos números para os empresários é uma forma de crescer no mercado atual diante de tanta competitividade, sair na frente com novos recursos e utilizá-los de forma assertiva, gerando um relacionamento íntimo com o seu cliente e criando laços para as vendas.