Garupa chega a São José dos Campos, gera emprego e movimenta a economia da cidade

Aplicativo de mobilidade inicia operação em São José dos Campos neste mês

A partir de agora, São José dos Campos conta com mais uma opção de mobilidade através de aplicativo de transporte: o Garupa, app 100% brasileiro. Em cada cidade que passa a operar com o aplicativo, são gerados 2 a 4 empregos diretos, 12 a 15 empregos indiretos e mais de 2500 motoristas no geral para atenderem a população de cada município com conforto, segurança e economia. Criado em 2017 em Santa Maria (RS), o aplicativo já está presente em 556 cidades brasileiras, com expectativa de crescimento para o segundo semestre.

Marcondes Trindade, CEO do Garupa

De acordo com Marcondes Trindade, CEO do Garupa, além dos escritórios em Santa Maria, Porto Alegre e Florianópolis, o trabalho é feito por meio de 88 sócios-operadores, empreendedores que levam o aplicativo a todas as regiões do Brasil, expandido o serviço oferecido pelo Garupa. Desta forma, a empresa mantém o padrão ao mesmo tempo que cria identidade local e constrói vínculos com a comunidade – uma aposta para superar os aplicativos concorrentes.

Com o distanciamento social causado pela pandemia, a empresa criou novos serviços como o Garupa Delivery, Moto Delivery e Garupa Seguro, e fez a adequação dos colaboradores para o Home office. Também auxilia motoristas, passageiros e parceiros com dicas para a prevenção do coronavírus.

O Garupa é um aplicativo de mobilidade urbana desenvolvido no Rio Grande do Sul. Ele oferece opção de deslocamento fácil, rápida e se destaca pelos seus serviços diferenciados como: Garupa Kids, Garupa Pet, Garupa Objeto, Garupa Executivo, Garupa Mulher, Garupa Educação/Saúde, Garupa Delivery, Moto Delivery e Garupa Seguro. O Garupa está presente desde maio de 2017 na cidade de Santa Maria/RS e, hoje, atua em mais de 556 cidades em 13 estados do Brasil.