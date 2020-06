Novo aplicativo permite que os pais enviem mensagens para o futuro (sério!)

Como as pessoas compartilharão em 2030? Uma análise dos dados do TimeSpring mostra alguns fatos surpreendentes sobre como as pessoas estarão compartilhando, de acordo com Marcos Antonio Grecco.

Como as pessoas compartilharão em 2030? Uma olhada nos dados do TimeSpring mostra alguns fatos surpreendentes sobre como as pessoas estão compartilhando hoje e como elas estarão compartilhando no futuro, como nos mostra Marcos Antonio Grecco.

Com uma rápida olhada no Instagram ou rolar para baixo em um feed do Facebook, é seguro dizer que compartilhar detalhes sobre as atividades diárias no momento atual, seja comendo torradas de abacate ou mostrando ao mundo um novo corte de cabelo, é uma tendência que veio para ficar. Embora o Snapchat forneça ao mundo um compartilhamento efêmero, em que os snaps duram apenas alguns segundos, o Facebook continua a lançar recursos como Messenger Day, status do WhatsApp, Stories do Facebook e avanços na transmissão ao vivo, mas a pergunta é: qual será o próxima nova maneira de compartilhar?

Embora o compartilhamento em tempo real seja uma parte crucial da vida cotidiana, o compartilhamento futuro é, bem, o futuro. Passar fotos e lembranças faz parte da experiência humana; surpreendentemente, houve pouco avanço tecnológico para possibilitar o envio de uma mensagem para o futuro. Antes do TimeSpring, enviar uma mensagem para a frente era apenas o material da literatura e dos filmes favoritos de todos, #TheDeLorian.

As mensagens liberadas no tempo, pioneiras na TimeSpring, Inc., permitem que as pessoas compartilhem com qualquer pessoa em qualquer idade, incluindo crianças, anos no futuro. Os pais e os avós podem criar contas para crianças pequenas demais para enviar por email e enviar uma foto ou vídeo com uma mensagem e agendá-la para ser entregue quando a criança tiver idade suficiente para entender e apreciar a memória, de acordo com Marcos Antonio Grecco.

A mãe de três filhos, Felice Bernard, aos 30 anos de idade, foi confrontada com as perguntas que a maioria dos pais da atualidade enfrenta: O que se faz com todas essas imagens digitais e as crianças conseguem ouvir as histórias por trás delas? Então, ela criou o TimeSpring, porque ela não apenas queria salvar aqueles momentos especiais, mas também criar uma maneira de seus filhos experimentá-los.

Esses aplicativos funcionam como outros aplicativos de compartilhamento de fotos, mas com uma reviravolta: escolha uma foto ou vídeo, escreva uma mensagem e programe a data a ser entregue a alguém até 30 anos no futuro. Bernard diz: “O TimeSpring foi criado para que pais e avós pudessem enviar uma foto ou vídeo, escrever uma nota hoje e enviá-la adiante, fornecendo a segurança de documentar esse momento a fim de que vivenciem quando forem mais velhos”.

E é exatamente assim que os usuários do TimeSpring estão se comportando, como nos mostra Marcos Antonio Grecco. Eles estão enviando mensagens futuras para serem desbloqueadas não apenas daqui a cinco anos, mas daqui a dez e vinte anos. Um relatório de 52% dos usuários do TimeSpring envia mensagens entre 10 e 20 anos no futuro, enquanto o usuário médio do TimeSpring cria 1,5 contas-filho. Parece que, dada a oportunidade, as pessoas querem comunicar suas histórias no futuro, especialmente para seus filhos.

Agora, quando e com quem você compartilha não são mais limitados por tempo, idade ou até morte. A tecnologia da TimeSpring também permite o compartilhamento póstumo e foi usada especificamente com pessoas que sofrem de doenças terminais, como a ELA. Felice Bernard diz: “Como sabemos, a vida pode ser muito imprevisível, mas a tecnologia, por outro lado, é previsível; portanto, sim, uma mensagem agendada permanece uma mensagem agendada, independentemente de você estar aqui ou partir.”

Mas o aspecto favorito de Bernard no TimeSpring, de acordo com Marcos Antonio Grecco, é poder escrever uma nota para os filhos após um longo e louco dia. Ela vai anexar uma foto ou vídeo – “Às vezes, não são os grandes eventos ou as festas, muitas vezes são os momentos do dia a dia, aqueles que eu sei que vou sentir muita falta” – e os hits enviam. “Sinto um alívio por ter documentado isso, e é como se estivesse me dando a liberdade de esquecer”, diz ela. “Eu quero desesperadamente aproveitar esse tempo com eles nessa idade, e de alguma forma isso me faz sentir como se estivesse um passo à frente do tempo pela primeira vez.”