As letras são pequenas demais e não permite uma leitura agradável enquanto conversa com seus amigos ou familiares? Não fique mais aflito ou irritado com as letras miúdas presentes na tela do seu smartphone.

Vamos mostrar a você como aumentar a letra do WhatsApp para deixar de lado todo o desconforto que as letras pequenas proporcionam ao usuário.

Porque aumentar a letra do WhatsApp?

Mesmo que você seja usuário do GBWhatsApp, é fácil compreender que mesmo em no modo escuro disponibilizado pelo WhatsApp e suas versões Web e Business, a letra pequena é um infortúnio para aqueles que, definitivamente, não ficam confortáveis ao ter que espremer os olhos para enxergar adequadamente as palavras.

Por conta disso, é necessário que aumente a letra do WhatsApp para melhorar o conforto durante a leitura e a experiência do usuário. Uma das melhores ferramentas de comunicação instantânea, o WhatsApp tem a função de aumentar suas fontes de forma nativa, sendo um processo bem simples e sem tantos motivos. Basta personalizar do jeito que você quiser.

Benefícios de aumentar a fonte do WhatsApp

Os benefícios de aumentar a letra do WhatsApp, independente da versão que você usa, são infinitas. Por isso, vamos listar alguns dos principais benefícios para você não ficar de fora e saber de tudo.

● Conforto durante a leitura;

● Melhorias na experiência do usuário que possui dificuldades em ler as letras pequenas ou padrão;

● Praticidade durante o papo.

Esses são os principais benefícios ao aumentar a letra do WhatsApp. Não é necessário que você obtenha grandes motivos para que mude o tamanho da fonte, basta apenas que você sinta vontade de personalizar o tamanho da fonte e poderá fazê-lo sem delongas.

Como aumentar a fonte do WhatsApp?

Veja logo abaixo alguns passos cruciais para não sofrer mais com as letras pequenas enquanto conversa. Você irá aprender logo abaixo duas opções, confira.

Mudar o tamanho da fonte de suas próprias mensagens

● Abra o WhatsApp;

● Toque em Mais opções ou nos três pontinhos localizados na tela superior;

● Clique em “Configurações”, vá em “Conversas” e clique em “Tamanho da fonte”;

● Selecione a opção que deseja, sendo disponibilizado fonte: pequena, média e grande.

Mudar o tamanho da fonte de outras abas

● Vá nas configurações do seu celular;

● Selecione Acessibilidade;

● Clique no “Tamanho da Fonte”;

● Selecione a forma como deseja a fonte: padrão, grande ou maior.

Após isso você deve escolher qual tamanho de fonte é o mais agradável para você. O melhor deste procedimento não é apenas sua facilidade, mas também o quanto você pode alterar essa escolha quantas vezes desejar.

Agora que você aprendeu os principais detalhes acerca de como aumentar a letra do WhatsApp, basta que você ensine a todos aqueles que reclamam das letras padrão fornecidas não só pelo aplicativo, mas também as fornecidas pelo seu aparelho celular para que não ouça nunca mais reclamações sobre letras pequenas contidas no aplicativo e no smartphone.

Se você quer facilitar a vida com apenas alguns cliques isso é possível.

Foto de Alok Sharma no Pexels