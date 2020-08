AMD Radeon™ Graphics traz recursos poderosos e visuais deslumbrantes durante a luta pela sobrevivência no Horizon Zero Dawn

Hoje os jogadores de PC estão dando um importante passo para entrar em um futuro exuberante e perigoso, enquanto procuram desvendar os mistérios de um mundo governado por máquinas no Horizon Zero Dawn™ Complete para PC . A AMD e a Guerilla uniram suas forças para oferecer suporte ao Dia 0 para o jogo, proporcionando visuais impressionantes e desempenho para os jogadores Radeon no DirectX 12.

Horizon Zero Dawn™

Além disso, o jogo Horizon Zero Dawn™ Complete para PC faz parte de um grupo com mais de 20 títulos de sucesso que integram o kit de ferramentas visuais AMD FidelityFX e é o primeiro a desfrutar do FidelityFX Single Pass Downsampler (SPD) para efeitos visuais e desempenho otimizados. Os jogadores testemunharão um poderoso arsenal de recursos, incluindo:

AMD Radeon™

AMD Radeon FreeSync Premium Pro – Jogadores de qualquer hardware podem ter experiências de tirar o fôlego com a principal tecnologia de sincronização adaptativa da AMD, oferecendo jogos sem interrupções, com uma impressionante renderização HDR.

– Jogadores de qualquer hardware podem ter experiências de tirar o fôlego com a principal tecnologia de sincronização adaptativa da AMD, oferecendo jogos sem interrupções, com uma impressionante renderização HDR. AMD FidelityFX SPD – Otimizado para a arquitetura RDNA, o SPD utiliza computação assíncrona para acelerar processo de mapeamento das texturas para um pós-processamento mais eficiente, gerando efeitos na tela mais rapidamente, sem sacrificar os frames da imagem.

– Otimizado para a arquitetura RDNA, o SPD utiliza computação assíncrona para acelerar processo de mapeamento das texturas para um pós-processamento mais eficiente, gerando efeitos na tela mais rapidamente, sem sacrificar os frames da imagem. AMD TressFX – Um sistema de física capilar super realista que leva a alta fidelidade visual a outros níveis, permitindo incríveis efeitos foto-realistas com as placas gráficas Radeon – tanto que você pode até esquecer que há uma tela à sua frente.

Um sistema de física capilar super realista que leva a alta fidelidade visual a outros níveis, permitindo incríveis efeitos foto-realistas com as placas gráficas Radeon – tanto que você pode até esquecer que há uma tela à sua frente. Computação assíncrona – GPU multithreading, possibilitando que as GPUs Radeon executem diversas tarefas simultaneamente, assim permitindo que as cargas de trabalho de efeitos gráficos e visuais sejam distribuídas de modo mais eficiente, para garantir frames rápidos e com maior fidelidade visual, sendo mais realistas.

Imagem de Olya Adamovich por Pixabay