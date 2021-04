SAGA realiza ‘Desafio de Valorant’ com dubladores do jogo em seu canal na Twitch

Thaís Durães e Thiago Zambrano, dubladores de personagens de Valorant, se encontram para uma revanche na próxima quarta-feira, 28/4; primeiro embate foi em setembro do ano passado, com vitória do time de Zambrano

‘Desafio de Valorant’

A SAGA, maior rede de escolas de games e arte digital do país, realiza na quarta-feira, 28/4, às 19h, em seu canal na Twitch, mais um Desafio de Valorant, o FPS tático da Riot Games. Dessa vez, será a revanche do embate realizado em setembro do ano passado entre Thaís Durães e Thiago Zambrano, dubladores dos personagens Sage e Cypher de Valorant, respectivamente, em que o time de Zambrano venceu por 2 a 1. Os dubladores completarão seus times com alunos da escola que podem se inscrever pelo site o evento até segunda-feira, 26/4, às 18h, quando os escolhidos serão anunciados no Instagram da SAGA .

Twitch

Já os não alunos, poderão assistir as partidas entre os times formados pelos convidados e estudantes da SAGA e interagir com os dubladores que vão responder perguntas e contar um pouco sobre suas carreiras e os processos de dublagem em jogos digitais.

Mais informações sobre a SAGA e seus cursos estão disponíveis no site.

SAGA

Sobre a SAGA (School of Art, Game and Animation) – Pioneira no ensino de desenvolvimento de jogos, a SAGA já transformou milhares de jovens em profissionais qualificados e competitivos. Criada em 2001, inicialmente com outro nome e focada no treinamento em informática, hoje é um Centro de Treinamento Autorizado da Adobe e da Autodesk, Academic Partner da Unreal Engine, Pixologic e Allegorithmic, e referência nacional em cursos de games e animação, com cerca de 20 mil alunos e 16 unidades: Lapa, Paraíso, Santana, Santo Amaro e Tatuapé na capital Paulista; Centro, em Guarulhos; Centro, em Campinas; Jardim Satélite, em São José dos Campos/SP; Centro, em Santo André/SP; Pituba, em Salvador/BA; Boa Viagem, em Recife/PE, Taguatinga, em Brasília/DF; Centro, em Belo Horizonte/MG, Centro, em Goiânia/GO, Centro em Florianópolis/SC e Centro Histórico em Porto Alegre/RS. Todas as unidades contam com professores altamente qualificados, atendimento pedagógico, material didático digital, laboratórios equipados com as mais avançadas ferramentas de software, equipamentos de última geração como mesas digitalizadoras e workstations com iluminação especial para desenho, e oferecem o curso Start, de computação gráfica para iniciantes. As unidades da SAGA da Lapa, Santo Amaro e Tatuapé, em São Paulo, e de Belo Horizonte, Salvador e Recife também oferecem o curso de desenvolvimento de jogos, Playgame. A SAGA também idealizou e promove o The Union, maior evento de computação gráfica do Brasil, e, em parceria inédita com a Gnomon School of Visual Effects, de Hollywood – EUA, criou a AXIS, escola internacional de arte digital localizada no bairro do Paraíso, em São Paulo. Veja mais sobre a Saga em http://www.saga.art.br .

Thaís Durães & Thiago Zambrano