BYD lidera buscas por carros elétricos novos em 2023

Já o Porsche Taycan desponta em primeiro lugar no ranking de veículos elétricos seminovos mais procurados durante o ano passado, conforme levantamento do Webmotors Autoinsights

A Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, apresenta os rankings dos carros elétricos novos e usados mais buscados pelos usuários da plataforma de janeiro a dezembro de 2023.

BYD

De acordo com dados do Webmotors Autoinsights, entre os veículos elétricos zero quilômetro mais pesquisados no marketplace no período, três modelos da BYD aparecem nos primeiros lugares do levantamento: Dolphin (1°); Yuan-Plus (2°); e Han (3°).

Porsche Taycan

Já em relação aos seminovos, Porsche Taycan se destaca como o elétrico usado mais buscado ao longo de 2023, seguido por Audi e-tron e Volvo XC40, na segunda e terceira colocação, respectivamente.

Ranking dos carros elétricos 0Km mais buscados no ano de 2023 no Brasil:

BYD Dolphin BYD Yuan Plus BYD Han Volvo XC40 Hyundai Kona BYD Seal BYD Tan Porsche Taycan Volvo C40 Caoa Cherry iCar

Ranking dos carros elétricos usados mais buscados no ano de 2023 no Brasil:

Porsche Taycan Audi e-tron Volvo XC40 MINI Cooper Volvo C40 Nissan LEAF BYD Tan BWM i3 Fiat 500e Tesla Model 3



