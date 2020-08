Razer anuncia parceria com 343 Industries para criar produtos gamer licenciados de Halo Infinite

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, anuncia parceria de licenciamento com a desenvolvedora de jogos 343 Industries relativa ao aguardado game Halo Infinite. Com o acordo, a Razer poderá desenvolver uma série de produtos licenciados inspirados no jogo, como periféricos gamer para Xbox e PC. Anunciado na E3 de 2018, Halo Infinite é o principal lançamento do console Xbox Series X e o próximo episódio da histórica saga do personagem Master Chief.

“Halo Infinite está entre os jogos mais esperados deste ano e uma enorme comunidade de jogadores está ansiosa por equipamentos personalizados”, disse Bob Ohlweiler, vice-presidente e gerente da Razer USA”.Halo é uma franquia de muito sucesso, com uma linda história, e a Razer tem a honra de trabalhar com a 343 Industries e o Xbox neste lançamento”.

A parceria dá continuidade ao trabalho da Razer de desenvolver produtos inovadores para consoles Xbox, como o Nari Ultimate para Xbox One, que foi o primeiro headset compatível com a tecnologia de feedback háptico HyperSense, e o Razer Turret, também para Xbox One, o primeiro kit de teclado e mouse sem fio para a plataforma. Esses produtos e a premiada linha de controles Razer Wolverine serão compatíveis com o Xbox Series X da Microsoft. Além disso, a Razer já está desenvolvendo novos produtos para Xbox que será lançada ainda este ano.

“A Razer é o parceiro perfeito para nos ajudar a fornecer os equipamentos de alta performance que nossos jogadores de Halo estão procurando. A equipe de produtos de consumo de Halo está focada em levar o universo do game para as mãos da nossa comunidade, disse Kiki Wolfkill, chefe da Halo Transmedia na 343 Industries. “Estamos muito empolgados com essa parceria que resultará em uma linha de periféricos de alta qualidade que incorpora a marca Halo e oferece o desempenho que nossos fãs esperam em múltiplas plataformas”.

Mais detalhes sobre os produtos Halo Infinite e sobre os novos periféricos da Razer para Xbox serão divulgados nos próximos meses.

