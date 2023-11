O crescimento da popularidade das plataformas e dos jogos de cassino online no Brasil tem sido notável nos últimos anos. Hoje em dia, é possível ver pessoas se divertindo nos cassinos online em qualquer lugar através de seus smartphones e outros dispositivos móveis.

No entanto, estudos recentes têm apontado o potencial enorme que o mercado brasileiro de cassino apresenta. Ainda seu estado de maturação, tudo indica que o Brasil será o maior mercado de cassino da América Latina.

Neste artigo, vamos analisar alguns estudos ao redor do mercado de cassino online brasileiro e da América Latina. Também vamos compreender um pouco mais sobre o cenário de iGaming no continente como um todo.

Mercado brasileiro tem grande potencial de arrecadação

Um dos principais pontos positivos que impulsiona a regulamentação do mercado brasileiro de jogos de cassino online e apostas esportivas é a potencial enorme arrecadação. O impacto econômico que o mercado de cassino terá, e até certo ponto já tem, no Brasil pode ser significativo para o país.

Com diversos políticos de representatividade no Brasil se mostrando favoráveis à regulamentação e consequentemente a grande arrecadação que será gerada. De acordo com estudos recentes, inclusive alguns usados como base para a apresentação da PL das apostas esportivas no senado, o mercado brasileiro poderia gerar R$ 15 bilhões já em 2024, se sua operação estiver completamente regulamentada.

Maioria dos brasileiros joga em cassinos online ou aposta

Um estudo recente da Playtech sobre o jogo responsável na América do Sul, gigante do cenário de iGaming mundial, foram apontados números interessantes sobre o mercado brasileiro de jogos de cassino e apostas esportivas.

Foram entrevistados jogadores de 5 países sul-americanos com perguntas sobre seus hábitos de jogo nas plataformas de cassino online. Embora o foco principal tenha sido o jogo responsável, o dado mais importante é o número de praticantes de apostas esportivas e jogos de cassino online.

De acordo com os dados, 60% dos brasileiros apostaram online de alguma maneira nos últimos seis meses. Ou seja, julgando apenas pelo tamanho da população, podemos concluir que o Brasil tem a maior base de jogadores da América do Sul. Além disso, se trata de um dos maiores mercados de games do mundo, com um hábito de jogo enraizado.

O maior mercado de cassino da América Latina

Ou seja, potencialmente, podemos afirmar que o Brasil é o maior mercado de cassino da América do Sul, podendo contar com mais de 100 milhões de jogadores. Para se ter ideia, na Inglaterra, um dos mercados de cassino mais maduros e maiores do mundo, estipula-se uma base de 37 milhões de jogadores.

Com isso, é fácil concluir que o Brasil se trata de um verdadeiro gigante adormecido entre os mercados de cassino do mundo. E podemos ir além, nas Américas como um todo, o Brasil deve ficar atrás apenas dos Estados Unidos entre os mercados de cassino.

Regulamentação de cassinos online próxima de ser aprovada

Por fim, um dos pontos mais importantes na realização desse potencial do mercado brasileiro de apostas esportivas e jogos de cassino é a sua devida regulamentação. As tratativas seguem sendo discutidas no senado brasileiro, com algumas divergências sobre a alíquota, divisão da arrecadação e outros pontos importantes.

Entretanto, o que se vê é que, a passos lentos, a regulamentação vai avançando e deve ser finalizada ainda esse ano. Isso deve fazer com que o Brasil tenha uma arrecadação grande já em 2024, enquanto obviamente ainda estarão sendo finalizados detalhes importantes das operações nacionais e do mercado de cassino como um todo.

Porém, no máximo em 2025, tudo indica que o país poderá ser uma potência entre os mercados mundiais, principalmente se os brasileiros seguirem se divertindo com os jogos de cassino online da mesma maneira. Porque o que vemos é que o brasileiro ama jogar nos cassinos online e também é um grande entusiasta das apostas esportivas.

Imagem de 💖MORE ON 👉 https://melovess.com 💖 por Pixabay