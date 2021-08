AgroGalaxy usa tecnologia da TerraMagna para evitar perdas de cerca de 60% com inadimplência

A AgroGalaxy, holding de algumas das maiores distribuidoras de insumos agrícolas do Brasil, fechou o primeiro trimestre de 2021 com receita de R$1,2 bilhão, valor 49% maior que o mesmo período em 2020. Parte desse crescimento pode ser atribuído à otimização de sua gestão na concessão de crédito, essencial para a produção e manutenção das lavouras.

Mesmo uma empresa tão grande e relevante no setor não se vê livre dos riscos intrínsecos do agronegócio. Inerente ao negócio da distribuição de insumos na agricultura brasileira, é o risco de crédito das vendas a prazo safra, tornando uma gestão profissional e cautelosa de concessão de crédito essencial para a saúde do negócio. Para aprimorar a segurança de seus financiamentos, desde o final de 2020, a AgroGalaxy utiliza os serviços da agfintech TerraMagna para fazer a análise tecnológica completa da capacidade produtiva e os riscos de crédito, agronômicos e climáticos, de suas operações. Para isso, são utilizados satélites, inteligência artificial e dados alternativos.

Em um cenário no qual diversas tradings sofreram com três vezes a inadimplência histórica em contratos de venda de soja devido à diferença entre os preços dos contratos a termo fixados e o preço spot do mercado, algumas das empresas da holding conseguiram diminuir em até 60% a inadimplência no primeiro quadrimestre de 2021, devido a análise e monitoramento de suas áreas de garantia realizadas com a TerraMagna.

Em um caso no município de Paragominas, no estado do Pará, o AgroGalaxy, por meio de sua controlada Rural Brasil, que faz parte da holding, fechou contrato para fornecer sementes e fertilizantes para um produtor fazer sua lavoura de milho em uma área de 4.200 hectares. Com o acompanhamento semanal do monitoramento, perceberam que, depois de um longo tempo, o plantio ainda não tinha sido iniciado. Quando começou, depois da janela ideal, apenas pouco mais de metade da área foi plantada.

Mediante a situação, o fornecimento inicial de insumos no valor total de R$13 milhões foi reduzido para cerca de R$7 milhões, uma vez que o produtor não teria capacidade de pagamento com a safra reduzida. Através do acompanhamento tecnológico foi possível verificar essa ação enquanto ainda acontecia, não apenas contabilizar o problema no final da safra. Isso fez com que fosse evitado o prejuízo iminente de R$6 milhões. Essa foi apenas uma das mais de 500 áreas monitoradas pela empresa.

O sucesso das operações resultou em uma padronização da tecnologia na AgroGalaxy. “O monitoramento e controle sobre o risco de crédito faz parte da estratégia de governança da companhia. Em outubro, a AgroGalaxy aprovou uma política de crédito e cobrança única para todo o grupo estabelecendo diretrizes, critérios e procedimentos para a análise e aprovação de limites de crédito, bem como, o processo de mitigação de riscos de inadimplência e execução de cobrança.”, declara Mauricio Puliti, Diretor Financeiro da AgroGalaxy.

“O resultado extraordinário da parceria entre AgroGalaxy e TerraMagna demonstra que, mesmo em meio ao cenário hostil em que vivemos na última safra verão, uma execução estelar associada ao ferramental tecnológico apropriado protege um dos pilares fundamentais da distribuição de insumos – o crédito.”, menciona Bernardo Fabiani, Diretor Executivo da TerraMagna e especialista em concessão de crédito para o agronegócio.

AgroGalaxy

O AgroGalaxy é composto pelas empresas Rural Brasil, Sementes Campeã, Agro100, AgroFerrari, Grão de Ouro e Boa Vista, representando um total de 7,9 milhões de hectares de área plantada. A companhia tem como missão tornar-se a maior varejista agrícola do país, gerando valor para o produtor brasileiro, colaboradores, comunidades, meio ambiente e acionistas. Atualmente, conta com 104 lojas, em 9 estados, atendendo mais de 18 mil clientes

TerraMagna

A TerraMagna é uma plataforma de financiamento para distribuidores de insumos, agroindústrias, concessionárias e montadoras do agronegócio brasileiro que alavanca tecnologias alternativas para concessão segura e cobrança eficiente de crédito. Com a TerraMagna, toda a cadeia de valor da agricultura, desde o produtor até o fornecedor, tem acesso a crédito justo, enquanto investidores têm ativos seguros, de alto retorno e baixa correlação no mercado no qual investir.

Imagem de Schwoaze por Pixabay