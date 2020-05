Com apoio da Suzano, agricultores familiares de SP têm aumento de 531% nas vendas por delivery em meio à pandemia de Covid-19

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar durante o período de isolamento social, ação “A feira vai até você” superou as expectativas iniciais chegando a 606 cestas comercializadas em 30 dias

Com o apoio da Suzano, referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, agricultores familiares do interior de São Paulo tiveram aumento de 531% nas vendas por delivery em meio à pandemia de Covid-19.

O incremento nas vendas é resultado da iniciativa da “A feira vai até você”, desenvolvida por meio do PDRT (Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial), com o objetivo de fortalecer o sistema de entrega de cestas de alimentos orgânicos e agroecológicos para reduzir os impactos econômicos da crise gerada pelo novo coronavírus na agricultura familiar.

Levantamento realizado nas comunidades participantes apontou que, antes da pandemia, agricultores familiares ligados ao PDRT comercializavam, mensalmente, cerca de 96 cestas por sistema de delivery. Um mês após o início da ação, este volume saltou para 606 cestas, o que corresponde a cerca de sete tonelada de alimentos agrícolas provenientes de pequenos produtores levados à mesa dos consumidores em 30 dias.

“O engajamento das nossas equipes junto às comunidades rurais e também o apoio da população em fortalecer o pequeno produtor nesse momento de crise foram os principais responsáveis pelo sucesso da ‘A feira vai até você’. Esses resultados iniciais superaram a todas as nossas expectativas e nos mostram que o projeto tem tudo para crescer ainda mais”, comemora Israel Batista Gabriel, coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano.

Para Jorge Martins, vice-presidente da Associação Minhoca “Parceiros Agroecológicos”, além de garantir renda durante a pandemia, o sistema de entregas tem se mostrado como um novo nicho de mercado. “Anteriormente, trabalhávamos com a entrega das cestas na fábrica da Suzano. Com a pandemia, uma nova linha foi impulsionada, a entrega nas casas das pessoas. Esse sistema começou com uma boa adesão e também serviu para nos mostrar que é um bom nicho de mercado, uma vez que, com a venda direta, o produtor consegue melhores preços”, explica Jorge.

No início da ação, eram oito agricultores familiares atuando com a produção e entrega das cestas. Hoje, são 12 produtores rurais envolvidos. “Temos não só a intenção de continuar, como também pretendemos estender a entrega das cestas em São Paulo. O que nos impede hoje são a logística e transporte. Mas, aos poucos, estamos melhorando nossa estrutura para fazer com que isso ocorra da melhor maneira possível.”

Em São Paulo, o sistema de delivery está disponível em três municípios: Capão Bonito, pela comunidade Agricultores Familiares de Capão Bonito, telefone (15) 99617 9808; Jacareí, com a Associação Minhoca Parceiros Agroecológicos, pelo telefone (12) 99717 0711, e São José dos Campos, por meio da Associação Minhoca Parceiros Agroecológicos do município, (12) 99654 5669.

A iniciativa contempla todos os estados com atuação da Suzano: Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e São Paulo, totalizando 348 agricultores familiares beneficiados de 38 comunidades apoiadas pelo PDRT. Juntas, essas comunidades tiveram um incremento de 569% nas vendas por delivery, passando de 174 cestas, antes da pandemia, para 1.164 cestas comercializadas por semana.

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de árvores, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.