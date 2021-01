Suzano inova com aplicativo que agiliza na manutenção das máquinas

O SmartQuestion é um dispositivo que está sendo utilizado no meio florestal e proporciona mais agilidade e praticidade na manutenção das máquinas

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, implantou uma das tecnologias mais modernas de mercado no manejo florestal. Com a adoção do aplicativo SmartQuestion nas atividades é possível diminuir o processo de obtenção dos registros de manutenção de máquinas de forma segura e eficaz, reduzindo o prazo de três a sete dias para apenas um dia.

Considerado uma transformação digital, o SmartQuestion é um aplicativo que trabalha de forma off-line. A partir dos controles no telefone, os colaboradores podem preencher formulários na plataforma, armazenar dados internos e enviar para o servidor assim que estiverem conectados a alguma rede de internet. Essas operações dão autonomia ao operador, pois o processo pode ser realizado de forma independente de conexão e quando o sistema detecta conexão com a Internet, a sincronização dos dados é realizada automaticamente.

Antes o colaborador preenchia uma ficha de papel com dados para as manutenções necessárias no maquinário, que precisava ser levada até a sede do módulo no campo e outro funcionário digitava a informação no computador para ser processada e enviada para a central. Esse processo poderia levar algo entre três e sete dias. Com o aplicativo, além da agilidade para processar a informação é possível reduzir o tempo em que a máquina precisa ficar parada para a manutenção trazendo ganhos para a operação.

SmartQuestion

O SmartQuestion permite uma interface direta com o SAP PM (sistema que realiza a gestão de todos os processos dentro da empresa com foco específico nas máquinas florestais), gerando ganhos na eficiência das demandas, prolongando a vida útil dos equipamentos e aumentando ainda mais a segurança dos colaboradores.

A novidade foi desenvolvida pela Suzano, em parceria com a empresa ENGDB (Engineering Digital Transformation Company). “O SmartQuestion é uma inovação digital no manejo florestal, com redução significativa de tempo entre a execução do reparo e a tomada de decisão a partir dos dados obtidos. Além disso, o programa consegue ser mais assertivo nas informações, porque ainda identifica e corrige as informações, caso seja necessário, para que a central receba corretamente”, destacou Thales Costa Alves, consultor de Manutenção Florestal.

O aplicativo já é utilizado em todos os Estados onde a Suzano possui operação (MS/BA/ES e SP). “Para a Suzano investir no desenvolvimento de tecnologias de ponta, não só para o processo industrial, mas para a atuação florestal é uma prioridade. É notável a evolução nos últimos anos dos dispositivos utilizados nos campos, mesmo com as dificuldades como a falta de conexão com a internet, a distância e os deslocamentos necessários. Outro destaque é o empenho da equipe no desenvolvimento das novas tecnologias e a receptividade de quem está no campo e vai utilizá-la. Todo esse processo e inovação gera mais efetividade na produção e segurança para os colaboradores”, frisou Henrique Fernandes Quaresma, gerente de Excelência Operacional.

Suzano

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.