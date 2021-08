Estrada de Ferro Campos do Jordão libera embarque de pets em trens

Animais de pequenos porte, desde que acomodados em caixas de transporte, podem acompanhar tutores em viagens

A partir deste mês, os passageiros da Estrada de Ferro Campos do Jordão poderão embarcar nos trens com seus animais de estimação. Para realizar a viagem, os bichinhos devem ter, no máximo, dez quilos e estarem acomodados em caixas de transporte apropriadas para esta finalidade. O pet também poderá viajar em um banco exclusivo, mediante pagamento de tarifa pelo assento.

A novidade adequa o transporte da EFCJ à Lei estadual nº 16.930, de 24 de janeiro de 2019, que permite o transporte de animais domésticos em trens, metrôs, VLT e ônibus intermunicipais no Estado de São Paulo. Os cães-guias, de qualquer porte, continuam liberados para acompanhar pessoas com deficiência visual.

Pet

Conheça as regras para o transporte de animais de pequenos porte na Estrada de Ferro Campos do Jordão:

É permitido somente o transporte de animais com peso de até 10 kg;

É obrigatório carregar o pet em uma caixa de transporte feita de material rígido e em boas condições, inclusive de higiene;

O pet não deve comprometer a segurança e o conforto dos demais ocupantes do veículo em decorrência de agressividade ou condições de saúde;

Quando solicitado, o tutor deverá apresentar a carteirinha de vacinação, atestando a imunização do pet contra doenças como a raiva;

O translado do animal deverá ocorrer sem prejudicar a comodidade e segurança dos passageiros e não causar qualquer alteração no funcionamento do trem;

Não poderão ser transportados animais que, por sua espécie, ferocidade, peçonha ou saúde, cause desconforto ou comprometa a segurança dos passageiros ou do veículo.

Caso o pet ocupe um assento, o tutor poderá ser cobrado no valor de uma passagem extra pelo trajeto.



Estrada de Ferro Campos do Jordão