Chef André Boccato assina “Jantar Mantiqueirices” no Hotel Quebra-Noz em Campos do Jordão

Os chefs André Boccato e Rafaela Vianna, da Escola Mantiqueira de Gastronomia, promovem uma “aula-show” com menu baseado em produtos da Mantiqueira; evento acontece nesta sexta (22), com reservas antecipadas.

O Hotel Boutique Quebra-Noz em Campos do Jordão recebe, na próxima sexta-feira (22), os chefs André Boccato e Rafaela Vianna para o “Jantar Mantiqueirices”. Trata-se de uma “aula-show” com menu baseado em produtos regionais da Mantiqueira Paulista. As reservas devem ser feitas com antecedência.

O jantar, com início às 20h30, é uma deliciosa viagem gastronômica reunindo sabores e aromas num evento incrível. Afinal, os renomados chefs fazem parte da Escola Mantiqueira de Gastronomia e conhecem como ninguém os segredos da culinária das montanhas. Os participantes poderão acompanhar ao vivo os passos das receitas e, claro, degustar todas elas no conforto e charme do hotel.

Para o diretor do Quebra-Noz, Sidney Isidro, é uma satisfação poder promover a rica culinária da Mantiqueira: “É uma excelente oportunidade para uma experiência de alta gastronomia com grandes chefs num ambiente que reúne requinte em meio à natureza deslumbrante de Campos do Jordão”.

CARDÁPIO MANTIQUEIRICES — Para “molhar as palavras logo de cara”, os chefs prepararam um “Brindi das comadres e compadres” — um coquetel de tônica com gim de flor clitória — produzido em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos/SP.

O menu segue com o “Bolinho do Pica-pau amarelo”, “Bolinha de gude”, “Do Pesqueiro” e “Aparecidinho de Frango Caipira”. Delícias preparadas com ingredientes regionais!

AULA-SHOW — Para a aula-show, os chefs irão preparar na hora duas deliciosas receitas com arroz. Confira:

– “Arroizão cremoso de cogumelos”: arroz arbóreo Ruzene, manteiga, cebola, cenoura, mix de cogumelos da montanha do sítio Quinta dos Cogumelos — de São Bento do Sapucaí/SP–, talos de salsinha, vinho branco seco, azeite, pimenta do reino, queijo parmesão, shoyu, curry, noz-moscada e brotos de rúcula.

– “Risoto ao pé da serra”: arroz piagui Ruzene, manteiga, ossobuco suíno Del Veneto, tomilho, cenoura, cebola, vinho tinto seco, tomates maduros, alho, farinha de milho, cebola pérola, salsinha, cebolinha, castanha de caju e farinha panko.

Para finalizar, será servido bolinho de fubá da roça, doce de frutas vermelhas nas nuvens e, como não poderia faltar”, café coado na hora. “Não poderíamos finalizar sem antes adoçar a vida!”, ressalta o chef Boccato.

André Boccato

SOBRE OS CHEFS – André Boccato é o criador da Escola Mantiqueira de Gastronomia que visa promover os produtos e os produtores locais, jornalista e editor de mais de 300 títulos em gastronomia. É o atual curador de gastronomia da próxima Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

Rafaela Vianna é formada no Senac Campos do Jordão, reside e atua no Vale do Paraíba onde cursa nutrição.

Hotel Boutique Quebra-Noz

O Hotel Boutique Quebra-Noz está localizado à Rua Arnola, número 100, no Capivari, Campos do Jordão/SP — a cerca de 170 quilômetros da capital São Paulo.

“Jantar Mantiqueirices”

Mais informações, como reservas e valores, podem ser obtidas pelo telefone (12) 3663-4889. Confira o menu completo do Jantar Mantiqueirices pelo site. Acompanhe as redes sociais: @hotelquebranoz (Insta) e Quebra-noz Conforto e Natureza (Face).

Chef André Boccato. Foto/Divulgação: Gilberto Freitas