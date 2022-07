EVENTO TERÁ MAIS DE 15 HORAS DE CONTEÚDO SOBRE CRÉDITO NO AGRO

CONACREDI será realizado nos dias 08 e 09 de novembro 2022, no Espaço do Bosque, em São Paulo.

A quarta edição do Congresso Brasileiro de Crédito no Agronegócio, deve reunir mais de 450 participantes de 200 empresas em formato presencial e virtual. O evento será transmitido ao vivo por uma plataforma online. São mais de 25 empresas patrocinadoras e apoiadoras em 15 horas de conteúdo especializado. Na programação, especialistas de renomadas empresas do agronegócio, como Bernardo Fabiani, especialista em concessão de crédito para o agronegócio e CEO da TerraMagna, além de José Ângelo M. Junior, Secretário-Adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura.

O entusiasmo dos participantes fez os organizadores ampliarem o período do congresso.

“Nas edições anteriores, o evento teve um dia de duração. Mas foi estendido para dois dias! É mais tempo para quem vai acompanhar as palestras, fazer networking e participar do workshop, que discutirá questões práticas do setor”, afirma a diretora da Neway-e Mayra Delfino.

As inscrições já estão abertas. Mais informações acesse: https://conacredi.com.br/conacredi/

Imagem de PublicDomainImages por Pixabay