Alimentos líquidos são aliados da hidratação corporal

Muito além da água, a ingestão de frutas e outros alimentos líquidos contribui para maior saúde e hidratação do organismo

Você sabia que a ingestão de água não é a única fonte de hidratação corporal? Existem muitos alimentos naturais, com destaque para frutas, legumes, verduras e grãos que têm em sua composição um alto teor de líquido, o que os torna verdadeiros aliados contra a desidratação.

É interessante destacar a importância da hidratação corporal, afinal, um período extenso com grande perda de água pode provocar sérias consequências ao organismo, como queda da pressão arterial, maior viscosidade no sangue, dores de cabeça, influência negativa no desempenho das atividades ao longo do dia, problemas renais e problemas intestinais.

Embora deixar de beber água seja uma prática simples, a recuperação total do organismo, após tais problemas serem identificados, dependerá de diversos fatores, acompanhamento médicos e até suplementação nutritiva com fórmulas concentradas, como o Nutren 1.5. Tudo isso porque a água é a maior responsável pelo transporte de nutrientes pelo corpo, ou seja, a falta do líquido nas veias e artérias impede a absorção completa das substâncias necessárias.

Alimentos líquidos: quem são eles?

Há muitos exemplos de alimentos líquidos que já estão inseridos na alimentação diária, como o arroz integral cozido, que apresenta cerca de 70,1% de água na composição, além de ser rico em fibras e vitaminas do complexo B. O feijão é outro bom exemplo, já que é rico em proteínas e outros nutrientes, e na versão carioca mais de 80% é líquido.

Já entre os legumes e verduras, a orientação para ingestão estão na cenoura, abobrinha, espinafre, alface, couve e agrião. As frutas, claro, também são excelentes aliadas: melão, melancia e morango têm mais de 90% de água. Além dessas, a banana, embora tenha uma característica maciça, também é uma ótima fonte de hidratação, com mais de 70% de água na composição.

Cuidados importantes com a hidratação

É muito importante destacar, no entanto, que não é porque muitos alimentos têm água em sua composição, que eles devem substituir a ingestão regular de água no dia dia. Afinal, os alimentos líquidos são aliados da hidratação, mas a ingestão da água pura é indispensável para um organismo saudável.

A quantidade ideal de ingestão de líquido varia de pessoa para pessoa, e o cálculo mais preciso é de 35ml para cada quilograma. Portanto, um indivíduo que pesa 60kg precisa de, pelo menos, 2,1 litros para um bom funcionamento do organismo.

Ainda sobre ingestão de líquidos é muito importante evitar o consumo de bebidas industrializadas, como cervejas ou refrigerantes, pois, embora sejam normalmente servidas geladas e pareçam hidratar e aliviar o calor, elas são, na verdade, bebidas calóricas que causam inchaço corporal. A cerveja, especificamente, é altamente diurética, ou seja, causa uma maior perda de água.

Isosource Soya

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/alimentos-liquidos-descubra-os-aliados-da-hidratacao-do-corpo-1.2155000